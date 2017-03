La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertó hoy que hay una "decisión política" de algunos grupos de poner al Gobierno "en jaque permanentemente" a fin de generar "ingobernabilidad" con los continuos cortes y manifestaciones. En ese sentido, advirtió que están "preparados" para despejar los cortes que se produzcan en vías nacionales y afirmó que no se dejarán "imponer un plan de gobierno". De esta manera, Bullrich se refirió al campamento que montaron ayer grupos de organizaciones sociales sobre la avenida 9 de Julio, de esta ciudad, y a las protestas que esos grupos realizarán hoy en diversos accesos a la Capital Federal.



La funcionaria, en diálogo con radio La Red, señaló que "hay casi 2 mil miembros de las fuerzas de seguridad" en los alrededores de autopistas y en los principales ingresos, y confirmó que "estamos preparados" para despejar los cortes en las vías nacionales. Al ser consultada si las fuerzas federales desalojarán cortes totales en autopistas de jurisdicción nacional, Bullrich contestó: "Sí, claro". "Nosotros ganamos las elecciones, tenemos un plan de gobierno y no nos van a imponer el plan de gobierno que fracaso durante los últimos diez años", enfatizó la titular de Seguridad. Luego prosiguió: "Hoy hay 200 puntos (de cortes) con ollas populares, evidentemente cuando el Gobierno no es un Gobierno amigo de estas organizaciones, lo único que hacen es poner en jaque permanente al Gobierno, pero no nos van a poner en jaque". Agregó: "La verdad es que hay una decisión de poner al Gobierno en una situación de jaque permanente, es una decisión política muy fuerte que han tomado grupos políticos y sociales, es continuo, no paran. Intentan generarle al Gobierno una sensación de ingobernabilidad". "No vamos a dejar que gane este intento de ingobernabilidad que quieren imponer en la Argentina. ¿Por qué saben quienes vuelven?. Los que se fueron", subrayó Bullrich respecto al kirchnerismo. Consideró que quienes "crean que esto es una batalla social, están poniendo el ojo en un lugar distinto".

"Tienen un sentido claramente político. Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) todos miembros activos de lo que ha sido el anterior gobierno", planteó Bullrich, quien sostuvo que "hay un intento de debilitar todos los días al gobierno". La denominada Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, más otras organizaciones sociales, colocarán ollas populares y realizarán cortes en distintos puntos y accesos de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la demora en la implementación de la Ley de Emergencia Social.