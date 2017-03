13.03.2017 | Román se esperanzó en la vuelta rápida de Carlos Tevez y enterró su regreso a las canchas:"yo claramente no soy más futbolista y no me animaría a entrar a la cancha", dijo.

Juan Román Riquelme reclamó "un poco más de pausa" al juego de Boca, se esperanzó en la vuelta rápida de Carlos Tevez y enterró su regreso a las canchas. "Yo claramente no soy más futbolista y no me animaría a entrar a la cancha", sentenció Riquelme, invitado al primer programa Pasión por el Fútbol, que emitió anoche El Trece. Sin profundizar en la evaluación, consideró que el entrenador Guillermo Barros Schelotto tiene "más espalda" que su antecesor en el cargo, Rodolfo Arruabarrena. Riquelme aseguró que la gente lo "quiere mucho" y que por eso le pide su vuelta, pero insistió que no regresará al fútbol. En cuanto al juego, dijo que Boca "necesita un poco más de pausa". "Boca pasa la mitad de cancha muy rápido. Puede hacer tres goles en 20 minutos como le hizo a Quilmes el año pasado, pero el día que el contrario le hagan un gol primero se le puede complicar", analizó Riquelme, un maestro en el manejo de los ritmos del juego, activando o durmiendo a la pelota. Riquelme dio a entender que no hay futbolistas en Boca que sepan manejar esas pausas que reclama.

"Centurión tiene una forma de jugar y no tiene pasusa, Pavón tampoco, Benítez tampoco. A Bentancur no se le puede pedir que haga todo cuando todavía no sabemos si va a ser un grandísimo jugador o un jugador normal", evaluó. Riquelme, en una crítica elíptica al juego del fútbol argentino, dijo que "hoy el que hace el primer gol tiene ventaja porque a nadie le sobra mucho para dar vuelta el resultado". En cuanto a su expectativa sobre Boca, dijo que espera que "salga campeón" y que "vuelva Carlitos" desde China para calzarse otra vez la camiseta xeneize en la Copa Libertadores. Se mostró respetuoso de la decisión de Tevez de irse a jugar a China. Al consultársele si se hubiera ido a China a jugar a la pelota, respondió: "¿A China, yo? No."