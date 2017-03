El diputado nacional del Frente Renovador (FR), Facundo Moyano, dijo que el bancario "Sergio Palazzo es una alternativa para conducir la CGT," al considerar deslegitimado al triunvirato que conduce la central obrera.

"Hace falta una conducción unificada, un líder", sostuvo y aseguró que "la CGT tuvo muchas fotos el año pasado que fueron deslegitimándola".

Para el legislador massista, el nivel de deslegitimación de la central cegetista es responsabilidad de la conducción, al evaluar negativamente el acto que tuvo lugar el martes pasado en el centro porteño y donde se produjeron incidentes.

"Se cometieron muchos errores, como anunciar un paro sin fecha", afirmó y reiteró que "la CGT necesita un líder".

Estimó que para una eventual elección hay varias personas capaces de asumir la responsabilidad la central sindical y, en este sentido, valoró el liderazgo del secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, como una opción para renovar la cúpula gremial.

En cuanto al conflicto docente, el diputado por el Frente Renovador juzgó que "la responsabilidad de que los docentes estén perdiendo es del Gobierno nacional y provincial" y señaló que "el diálogo infructuoso con el Gobierno no es algo que le sirva a la gente".

"No es simpático hacer medidas de fuerza, y más para los docentes, pero si no se recupera el salario hay que defenderlos", manifestó.

Por último, Moyano recordó que el jueves pasado dejó de ser secretario general del Sindicato de Trabajadores de Peajes, al evaluar que "esto le hace bien a la democracia sindical".