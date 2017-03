Dos muertos y varios heridos en el recital del Indio Solari en Olavarría

Dos personas murieron y varias sufrieron heridas de diversa consideración cuando participaban de un recital del cantante de rock Carlos "El Indio" Solari, que congregó a miles de jóvenes, en el predio La Colmena, en la localidad bonaerense de Olavarría. La fiscal Susana Alonso confirmó esta mañana que había dos personas fallecidas, uno "de apellido Ponce, oriundo de Los Polvorines" y otra persona "a quien no se pudo identificar porque no llevaba documentos". Alonso también señaló a canales de televisión que la consultaron por la tragedia ocurrida en medio del recital que había "varias personas internadas con lesiones" entre las que mencionó afectados por "fracturas, cortes y golpes".



Varios vecinos del predio donde se realizó anoche el recital advirtieron la enorme cantidad de público que se había congregado para el show y la masiva presencia de jóvenes en los alrededores del predio de casi seis cuadras de largo que también pugnaban por ingresar. Al parecer, al promediar el tercer tema del recital Solari, de 68 años, interrumpió su interpretación para pedir calma al público dado que había varias personas desmayadas y reclamó desde los micrófonos a su personal de seguridad que asistiera a los jóvenes. Los reiterados reclamos del conductor del show para que la multitud se corriera "uno dos metros hacia atrás" no tuvieron mayor efecto, dado que entre el aglomeramiento y los movimientos en masa se produjo una suerte de avalancha que derivó en el aplastamiento y muerte de dos personas y dejó heridas a otras.