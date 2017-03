Bossio criticó el nuevo sistema de Procrear

El diputado nacional Diego Bossio criticó hoy las condiciones del relanzamiento del plan PROCREAR por parte del presidente Mauricio Macri, advirtió por los riesgos de los "créditos indexados" y cuestionó el sistema de otorgamiento dispuesto por el Gobierno. Bossio, que se mostró en favor de la revitalización del programa, se manifestó "mostró preocupado por lo que implica el regreso de los créditos indexados en la historia" de la Argentina, según un parte de prensa distribuido hoy aquí. "Luego de 15 meses, el Gobierno relanza una vez más el programa (...) Su paralización también afectó el empleo y los niveles de consumo del sector de la construcción, uno de los dinamizadores de la economía", identificó Bossio.



Sin embargo, completó el ex titular de la ANSES: "Nunca obtuvimos explicaciones a las preocupaciones que les transmitíamos y que eran las de miles de familias". "El acceso a los créditos por parte de los inscriptos, se desarrolló de manera absolutamente transparente, a través de sorteos por Lotería Nacional transmitidos en vivo por la TV pública, sin lugar a ningún manejo sospechoso", explicó. Por lo que cuestionó las condiciones en las que se relanza ahora el programa, con requisitos y alcances diferentes. "No hay más sorteos transparentes sino los anticuados y sospechosos 'sistemas de puntajes'. Nuevamente, la transparencia que se declama desde el Gobierno choca con la realidad de sospecha. Será que dentro de unos meses tendremos otro caso de 'error y retroceso'", dijo. E insistió: "Los créditos según lo anunciado serían indexados, con lo que implica en nuestra historia la indexación, es un riesgo potencial demasiado alto. Es no tener paz en todos los años del crédito. Con el esquema anterior, siempre se estaba con la seguridad y tranquilidad de saber cuánto se pagaría".