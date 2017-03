"Nos pueden hacer paros o piquetes, pero la determinación del cambio no tiene vuelta atrás"

11.03.2017 | El jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió a la dirigencia sindical "honestidad intelectual y valentía para seguir con el diálogo" que mantiene con el Gobierno. "Tenemos que discutir sobre la verdad, no podemos tirar cifras al voleo porque, si no, son consignas políticas", expresó.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió hoy a los jefes de la CGT "honestidad intelectual", y "no tirar cifras al voleo" y advirtió que al gobierno de Mauricio Macri le "pueden hacer paros, piquetes" u otras medidas de fuerza, pero la determinación del cambio no tiene "vuelta atrás". "Nos pueden hacer paros, nos pueden hacer piquetes, nos pueden hacer distintas cosas pero en la decisión del cambio -que nació del corazón de los argentinos- no hay vuelta atrás", advirtió Peña, en momentos en que la cúpula cegetista analiza la fecha de una huelga nacional contra la Casa Rosada. Peña destacó que "nosotros vamos para adelante, tratando de mejorar con el diálogo, tratando de escuchar y priorizando la solución de los problemas, entendiendo sin ingenuidad que hay muchos actores de poder que están cuidando sus privilegios".



En declaraciones a radio Mitre, días después de la masiva protesta motorizada por la central obrera, que terminó en disturbios atribuidos a sectores kirchneristas, el funcionario pidió a la dirigencia sindical "honestidad intelectual y valentía para seguir con el diálogo" que mantiene con el Gobierno. Peña alertó que existe un intento de "frenar un proceso de cambio para conservar unos privilegios; eso va a estar siempre flotando mientras está el kirchnerismo actuando como actúa". "Tenemos que discutir sobre la verdad, no podemos tirar cifras al voleo porque, si no, son consignas políticas", expresó y resaltó que "cuando dicen que se pierden puestos de trabajo no dicen toda la verdad porque hace seis meses que estamos creciendo". Añadió que cuando "se habla de la inflación, se sabe que está cayendo y eso de que están aumentando las importanciones es falso". El ministro coordinador sostuvo que desde que asumió, el macrismo estuvo "ordenando una economía devastada" y puntualizó que "todos apostamos a que el diálogo sea el camino para ir resolviendo los problemas". El funcionario nacional sostuvo que el dato sobre un aumento de la pobreza difundido por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina "es muy parecido a lo que el Presidente anunció meses atrás, cuando el INDEC dejó de mentir y puso este tema sobre la mesa". "Con valentía él dijo que quiere ser evaluado por esto, por bajar esta cifra, que es nuestra principal prioridad. Esta es una Argentina en la que no se miente más, que pone los problemas sobre la mesa y venimos acá para resolverlos", subrayó. Al insistir en cuestionar los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, Peña sostuvo que "el kirchnersimo planteó una visión de sociedad que habla de una cultura del poder, del clientelismo, de una visión autoritaria, de un pensamiento único que nosotros no compartimos". "Acá no es un palo en la rueda táctico (de parte de la oposición) para ver cómo saco un poquito más de poder; acá hay una discusión de en qué sociedad queremos vivir y nosotros queremos vivir en una sociedad democrática, con instituciones, con una economía que genere trabajo, integrada al mundo, que viva en el tiempo que vivimos, que no piense todo el tiempo en una nostalgia imposible de hace 30 años de querer volver para atrás", concluyó.