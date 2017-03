El jefe del gremio de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, confirmó hoy que el presidente Mauricio Macri se comunicó con él antes de la marcha de la CGT al Ministerio de Producción, para reprenderlo "enojado, porque es un chico caprichoso" y dijo que tuvieron "una discusión muy dura". El sindicalista también le respondió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien afirmó que al Gobierno le "pueden hacer paro o piquetes pero la decisión del cambio no tiene vuelta atrás", al advertir que el funcionario "es como los chicos, no tiene noción del peligro", al tiempo que aclaró que "el peligro es lo que se está viendo en la calle" donde "hay problemas serios". En conversación con radio Mitre, Barrionuevo también apuntó contra los "energúmenos" que provocaron los incidentes hacia el final de la marcha del martes, a quienes vinculó con el kirchnerismo.



"El troncal del kirchnerismo quiere que le vaya mal al Gobierno por eso no quería la marcha porque iban a ir todos, yo quería el paro", sentenció el dirigente, quien advirtió que "la lógica del Gobierno es 'o siguen con nosotros o vuelven', pero estos (por el kirchnerismo) no vuelven más". En cuanto al llamado del Presidente, afirmó que tuvieron "una discusión muy dura" y que lo "sorprendió" que hacia el final de la comunicación, el mandatario le dijo "'bueno, cuidate', y después vinieron a allanar en distintos lugares por facturas truchas, por coimas y yo no tengo ningún problema". "Me llamó para reprenderme, enojado, porque es un chico caprichoso", sentenció el gremialista, quien trató de "alcahuetes" a algunos dirigentes de la CGT que "le fueron a decir al Gobierno que (el ex intendente de Quilmes Francisco) "Barba" Gutiérrez, (el triunviro de la CGT Carlos) Acuña y yo éramos los más duros". También apuntó que durante la conversación le dijo que tenía "alcahuetes estúpidos que le iban con el cuento". El gremialista, además, insultó al asesor comunicacional del Gobierno Jaime Durán Barba, quien sostuvo que los incidentes en la marcha de la CGT sirvieron para mostrar que el gremialismo es el "pasado" y el Gobierno es el "futuro", al sostener que "es un estúpido, es un tarambana" y cuestionó "por qué le siguen pagando fortunas a un estúpido como éste". "Las cosas están mal. Hemos pasado más de un año ayudando, bancando, aguantando, pero todo vino sobre los trabajadores, sobre los que menos tienen. Estos escuchan pero no hacen absolutamente nada", sostuvo el gastronómico. Para Barrionuevo, "estos chicos del Gobierno no entienden nada porque se van de sus ministerios o de la Casa del Gobierno a las 7 para el gimnasio, y los viernes se van para Punta del Este". El gremialista afirmó que en el rubro gastronómico "cerraron más de 5 mil establecimientos y hay 25 mil compañeros que están en la calle", por lo que aseguró que en las asambleas "por unanimidad te dicen que están peor, que están mal". "Hay problemas serios, tomen nota, no nos ninguneen", planteó el dirigente, quien dijo que los sindicalistas "no queremos el paro pero escuchen los reclamos. No le eches la culpa a los docentes, no le eches la culpa a los médicos, no le eches la culpa a los policías". En este sentido, advirtió que "hay sectores que sí creen que cuando peor mejor", al tiempo que aseguró que también están "los que quieren que le vaya mal al Gobierno para no ir en cana, desde la viuda más rica (por Cristina Fernández)", quien aseguró que "no vuelve más, Cristina va presa".