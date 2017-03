Y un día, la pelota vuelve a rodar

Finalmente, luego de muchas idas y vueltas, llegó el día en el que la pelota volverá a rodar para la Primera División de nuestro fútbol argentino. Si bien la delicada situación económica de muchos clubes, que incluye deudas siderales con los jugadores, ocasionó una demora en el reinicio de las acciones, lo cierto es que varias instituciones se reforzaron para la segunda parte de éste torneo. Como suele suceder en cada uno de los mercados de pases, las incorporaciones y las desvinculaciones suelen llevarse todas las miradas de los amantes del fútbol. Tal es así, que dentro de los escasos movimientos de renombre que hubo, no se puede dejar de soslayar que la abrupta salida de Carlos Tevez de Boca, y el regreso a la actividad de Juan Sebastián Verón, estuvieron entre las destacadas. Otro caso, en el que también se une el amor por colores, es el regreso de Darío Cvitanich para defender a un Banfield que atraviesa serios momentos económicos, pese a que ocupa un lugar de privilegio en la tabla de posiciones. Las abruptas salidas de Walter Erviti y Santiago Silva, del Taladro, pueden dar fiel reflejo de ello. Independiente, en este parate, decidió dar un golpe de timón a nivel institucional. Incorporó a Ariel Holan como DT y éste apostó por Emanuel Gigliotti, Erviti y Nery Domínguez, para intentar refundar a un equipo que había perdido el rumbo. Claro que no todo fue sencillo. También sufrió bajas y entre ellas, vale destacar las de Víctor Cuesta, Germán Denis, Jorge Ortíz, Hernán Pellerano, Cristian Rodríguez y Diego Vera, como se ve, todos hombres de mucha experiencia. En el Boca del Mellizo, el portazo de Carlos Tevez fue un golpe duro de digerir para el Mundo Xeneize. Es que el Apache, se inclinó por la oferta de los chinos y decidió abandonar al amor de su vida sin siquiera despedirse de sus hinchas. Ante ésta salida, el Melli pidió a Junior Benítez y el ex Lanús, se puso la camiseta del conjunto de la Ribera. Por otra parte, si bien era cosa juzgada, River también sufrió por una partida. Andrés D´Alessandro culminó su préstamo y tuvo que retornar al Internacional de Porto Alegre. Marcelo Gallardo apuntó todos los cañones a Walter Montoya para reemplazarlo, pero el ex Canalla se fue al Sevilla, de España. Carlos Auzqui, Ariel Rojas y Leandro Vega fueron los tres refuerzos del Millonario. San Lorenzo y Racing vivieron situaciones dispares. El Ciclón sufrió la fuga de varios de sus talentos y parece disminuido para lo que resta, pese a que sumó a Rubén Botta, y en la Academia, la vuelta del DT Diego Cocca logró apaciguar las aguas, aunque la lesión de Lisandro López encendió algunas alarmas. En lo que se puede catalogar como una fuga de cerebros o jugadores de talento, en éste receso abandonaron nuestras tierras Miguel Almirón, Giovanni Lo Celso, Oscar Romero y Sebastián Blanco. Varias de sus pinceladas se extrañarán y mucho. Para finalizar, Vélez apostó a uno de sus históricos ante esta delicada situación deportiva que atraviesa y Juan Manuel Martínez será uno de los bastiones con los que intentará recuperar el rumbo.