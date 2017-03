Tras realizarse una cirugía estética, murió la ex cuñada de Nazarena Vélez

Silvia Rodríguez, la hermana de la ex pareja de Nazarena Vélez, murió luego de realizarse una cirugía estética en Colombia, confirmó un vocero del consulado argentino en Bogotá. "La clínica De Marly, en Bogotá, nos informó del caso a última hora de ayer y explicaron que Silvia Mónica Rodriguez falleció por complicaciones derivadas de una cirugía y que la causa de muerte, si bien no está confirmada, habría sido una hemorragia, porque aún no hay parte oficial de la fiscalía", indicó. La misma fuente precisó que la mujer fallecida llegó a la clínica De Marly luego de sufrir la hemorragia en un centro de salud, del que aun no se conocen los datos. Rodríguez residía en la ciudad estadounidense de Miami, era cantante y madre de una hija adolescente y se hizo conocida públicamente cuando Fabián Rodríguez se suicidó el 25 de marzo de 2014 y solía dar entrevistas para diversos canales de televisión. Hace solo dos días, la mujer había publicado en su cuenta de Twitter que extrañaba a sus amigos, su país y a su hija y se vieron fotografías de Colombia desde su página de Facebook. "En el Día Internacional de la Mujer, pierdo otra amiga por cirugía estética. Silvia eras una diosa, descansa con tu hermano, que amabas y gracias por tu energía y alegría", escribió Javier Ceriani, argentino y amigo de Rodríguez en mensajes en sus cuentas de las redes sociales Twitter e Instagram Al parecer, Colombia -como Argentina- es un destino que eligen en forma recurrente personalidades de distintos lugares del mundo para realizarse cirugías estéticas. El 6 de marzo de 2005, el futbolista Diego Maradona fue intervenido quirúrgicamente con éxito en la clínica Medihelp, en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde le hicieron un "by-pass gástrico laparoscópico".