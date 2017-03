Procesaron a dos mulas que ingresaron al país 21.000 kilos de éxtasis en el mismo vuelo que Macri regresó de España

En la madrugada del 26 de febrero, Mauricio Macri, su esposa, y parte de la comitiva que lo acompañó a España arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En ese mismo viaje, el AR 1133, llegaron al país 64 mil pastillas de éxtasis valuadas en 12.800.000 pesos que no fueron detectadas en Barajas, la terminal desde donde partió el jefe de Estado, ni en destino. Los estupefacientes fueron ingresados por dos ciudadanos colombianos identificados como Consuelo Martínez Muñoz,de 49 años, y Robinson Ocampo, de 32, según surge de una resolución judicial firmada por Marcelo Aguinsky, que entiende en el caso. La sustancia se encontraba oculta en un doble fondo y en los laterales de sus valijas. Los colombianos que trajeron la droga llegaron a Ezeiza desde el aeropuerto madrileño de Barajas, luego hicieron transbordo hacia Aeroparque, desde donde partirían rumbo a Santiago de Chile en el vuelo AR 1284. En Barajas los controles no fueron efectivos y en Ezeiza dijeron que no tenían nada para declarar y el azar les jugó a favor: apretaron el botón y obtuvieron "luz verde" en el nuevo sistema de control de la Aduana. Según los registros, 7:10 cruzaron la Aduana y se trasladaron en una combi de la empresa Tienda León hasta el Aeroparque Jorge Newbery, donde llegaron después de 1 hora de viaje. Recién en el Aeroparque efectivos de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) detectó la droga al pasar las valijas por el scanner y los colombianos fueron detenidos. Fuentes diplomáticas informaron que los narcotraficantes estaban en el radar de al menos dos agencias de inteligencia internacionales, que venían siguiendo sus pasos. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, quien en las últimas horas ordenó el procesamiento de Martínez Muñoz y Ocampo por el delito de "tentativa de contrabando de exportación por ocultamiento, agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a ser comercializados". Voceros de la PSA plantearon dudas respecto a la procedencia de la droga, la que podría no haber llegado desde España. Según dejaron trascender, las pastillas de éxtasis ya estaban en Buenos Aires y no habrían ingresado por Ezeiza. Sin embargo, en los considerando finales del procesamiento, el juez Marcelo Aguinsky aclara que "no escapa al criterio del suscripto el hecho de que las sustancias estupefacientes sintéticas se elaboran, principalmente, en el continente europeo". Asimismo, el magistrado pidió colaboración a España, librando exhorto internacional, entre otras medidas de prueba, con el objeto de determinar el origen de la sustancia secuestrada y la secuencia delictual.