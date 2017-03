Los disturbios dificultaron la salida del palco de los dirigentes gremiales

"Poné la fecha la p... que te parió". "Paro General". "Traidores". Esas tres consignas fueron las más escuchadas durante los discursos de los triunviros de la CGT y al término del acto, en medio de disturbios que dificultaron la salida del palco de los dirigentes gremiales tras la primer protesta sindical contra Mauricio Macri. La imagen de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, atrapados en el palco desde donde se anunció en forma tibia la convocatoria a un paro nacional para fines de marzo o principios de abril, fue la síntesis de una jornada de desencanto para varios gremios que se movilizaron contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Sin duda la figura de Amadeo Genta (Sutecba) llevado en andas en medio de una muchedumbre cuando un grupo de camioneros se enfrentaba a los empujones y manotazos con representantes de una agrupación interna de la UTA, en un costado del escenario, también fue otra de las fotografías de la manifestación.



El centenar de personas que reclamaba a la CGT que le ponga fecha a la huelga, en buena parte con merchandising kirchnerista, copando el palco terminó por coronar la jornada. La primera señal de una tarde frustrada la dieron los dirigentes del triunvirato de la CGT al arrancar el acto una hora antes de lo previsto y cuando aún las columnas se estaban acomodando en las calles laterales a la esquina de Moreno y diagonal Julio Argentino Roca, donde se instaló el escenario. El clima se tensó cuando una mujer desde el costado derecho del palco le reclamó a Daer, "poné la fecha, poné la fecha". "La fecha está puesta compañera", balbuceó el diputado nacional, que completó: "Tampoco nos tembló el pulso para esta movilización". La misma mujer insistió: "Escucha al pueblo", pero el representante de la CGT siguió con su mensaje diciendo que "no puede ser que sostengan un gobierno haciendo anuncios faraónicos". Y en ese tramo estalló el "poné la fecha la p... que te pario", que se sucedió con gritos como "cagones", "traidores" y "vamos a volver". Para esa instancia, una amplia columna en su mayoría de choferes de la agrupación Interlíneas, una organización que compite por la conducción de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), activistas identificados con banderas de Berazategui y militantes kirchneristas cercaron la salida de la dirigencia de la CGT. La situación se descontroló cuando desde la vereda que da al edificio de la Secretaría de Comercio, un manifestante comenzó a gritarle a Pablo Moyano "cagones". Con la mano derecha juntando los dedos, el dirigente camionero salió a responderle a quien lo intimaba con varios insultos y hasta quiso saltar del escenario para enfrentarlo a las trompadas. Para esa instancia, Daer ya había recorrido los casi treinta metros que separaban el palco del garaje del edificio del sindicato de Comercio, mientras Acuña se iba calladito detrás, escoltado. Ante la consulta por la falta de confirmación de la fecha de la huelga, Acuña confesó que "no todos están de acuerdo con el paro" y aseguró que "esta semana" habrá una reunión del consejo directivo de la central obrera para tomar una decisión. En ese momento, un grupo alentaba el "poné la fecha la p... que te parió" y desde un costado del palco arrasó un grupo de camioneros que se llevó por delante las vallas, a la gente y a las mujeres que reclamaban. El incidente fue aprovechado para facilitar la fuga de Moyano, también fuertemente custodiado.

"Esto fue un escrache", se atrevió a resumir uno de los empleados de seguridad de la CGT, mientras Schmid seguía arriba del escenario con la mirada perdida en el fondo y tratando de calmar los ánimos de los pocos militantes que se habían quedado.

"¿Por que no anunciaron la fecha del paro?", le inquirió al moyanista una mujer, a lo que Schmid desde el borde del palco contestó: "Lo hemos anunciado muchachos, es en este mes, este mes vamos a hacer el paro". Consultado sobre supuestas diferencias internas en la central sindical para definir la medida de fuerza, Schmid dijo: "En la CGT siempre hubo diferencias de opiniones pero mayoritariamente estamos dispuestos a ir al paro". "Lo que pasa es que tenemos que organizar la fecha", completó el sindicalista ante la insistencia. Schmid pudo salir por un costado del palco por la calle Moreno, pese a la presión de un grupo opositor.

Ya sin dirigentes en el escenario, los choferes de Interlíneas, junto a otros activistas, algunos con camisetas identificadas con el kirchnerismo, coparon el escenario al grito de "poné la fecha...". Acuña y Daer tuvieron que permanecer dos horas refugiados en el edificio del sindicato de los mercantiles y se retiraron en medio de insultos, provenientes de un puñado de manifestantes que los esperaban y la exigencia de convocatoria a un paro general.