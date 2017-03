Los líderes de la CGT no le pusieron fecha al paro nacional y la marcha terminó en un caos

El triunvirato que conduce la CGT concretó una multitudinaria movilización contra el gobierno de Mauricio Macri, en la que amenazó con convocar a un paro nacional de 24 horas pero se negó a precisar la fecha, lo que generó una airada reacción de parte de los asistentes con abucheos, silbidos y disturbios. En los discursos de Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer quedó en evidencia las diferencias internas en la CGT respecto a la decisión de realizar un paro -lo que "no todos están de acuerdo"- y por tal motivo los tres sindicalistas evitaron dar una fecha y titubearon con la posibilidad de concretarlo "a fin de mes" o en "los primeros días de abril". Mientras se iniciaba el acto, el presidente Mauricio Macri publicó una foto en su cuenta de Twitter y escribió: "Esta mañana tuve una nueva reunión de seguimiento de gestión con el equipo del Ministerio de Desarrollo Social", al tiempo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "muchos dirigentes gremiales no están siendo lo más francos posibles sobre el rumbo económico del país", y consideró que "la política electoral se está mezclando con la agenda de trabajo".



"Si el gobierno no da respuesta, esta CGT le va a poner fecha a un paro nacional antes de marzo o a principio de abril. Esperamos que sepan escuchar, porque con el diálogo no hacemos nada. Necesitamos respuestas a los problemas", enfatizó Acuña en su discurso frente a la sede del Ministerio de Producción. Ante el grito de los presentes que exigían "paro general", recordó que al gobierno le "dimos la oportunidad y fuimos lo suficientemente prudentes escuchando y dialogando como piden ellos", lo que generó silbidos y agregó que "esta concurrencia masiva es para decir basta a este Gobierno del manoseo". "Esta CGT no va a permitir como quiere el gobierno, poner techo o piso a estas discusiones paritarias, vamos a discutir en cada sector la posibilidad de recuperación del salario perdido y además, que convoquen primero a discutir lo que se perdió. En las paritarias vamos a discutir la inflación que está en vigencia", remarcó Acuña que fue el primer orador. Luego, Schmid subrayó que "no estamos aquí para dilatar nuestra protesta ni hacer un diagnóstico, venimos a anunciar que va a haber una medida de fuerza en Argentina" y advirtió que "se quebró la confianza con los interlocutores del Gobierno". "La inflación está controlada y efectivamente bajando, pero a costillas del sacrificio del pueblo trabajador", enfatizó, dijo que "hay una absoluta falta de política de inversiones" y amenazó que "vamos a ir a un paro nacional, para que el silencio ensordecedor de una medida de fuerza le haga ver al gobierno nacional ese maltrato social que a la mayoría de los argentinos no ve". Para cerrar el acto, Daer afirmó que "no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se quiera dividir a las organizaciones sindicales como pretenden hacer con los docentes. Reclamamos la paritaria nacional docente también". "Vinimos a decirle al gobierno nacional que si no hay rectificación a la política vamos a hacer medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes", subrayó y, ante los gritos y silbidos de los manifestantes, finalizó: "La fecha del paro nacional de 24 horas ya está puesta si el Gobierno no rectifica su política los primeros días de abril vamos a convocar a un paro de 24 horas". Mientras el triunvirato de la CGT tuvo que refugiarse en el Sindicato de Comercio y salir con custodia, grupos de trabajadores protagonizaron disturbios, hubo incidentes y golpes y persistieron los gritos de "paro general" y "poné la fecha" del paro durante la desconcentración de la marcha. Tras el acto, Daer salió a aclarar que la "decisión" de un paro la "lleva adelante el movimiento obrero y no un grupito partidario", y afirmó que "si no hay rectificaciones antes de la primera semana de abril va a haber un paro de actividades de 24 horas". Respecto a los disturbios que se generaron durante la desconcentración de la marcha, acusó al intendente kirchnerista de Berazategui, Patricio Mussi, de "tratar de entorpecer" la manifestación y añadió que "hubo un sector pequeño a la derecha del palco bastante intolerante, y un sector perteneciente a uno de los municipios del conurbano de la zona sur que en vez de ir al acto, se concentró detrás del palco con la finalidad política de tratar de entorpecer. Había una bandera naranja que decía Berazategui". En declaraciones a radio Con Vos, Daer dijo que "el problema no es en el seno de las organizaciones sindicales, el problema es de algunos muchachos que se creen que somos instrumento de sus ambiciones políticas".