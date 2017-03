Críticas a 2 importantes obras en la Ciudad

La promesa de la urbanización de las villas 31 y 31 bis del barrio de Retiro, por parte del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta determinaron algunas tomas de decisiones que implican un profundo cambio en esta zona de la ciudad. Lo mismo ocurre con el llamado "Paseo del Bajo", otra gran obra que busca terminar de unir el corredor norte con el sur. La polémica se instaló a partir de la decisión del ejecutivo porteño de desviar el tramo de la autopista Illia que cruza el asentamiento por un trayecto de 1.9 kilómetros por fuera del barrio con el doble de bajadas a la Capital. Estas obras que comenzarán en pocos días, dejará el viejo trecho que queda en desuso vehicular para transformarlo en un nuevo parque lineal de 6.5 hectáreas. Desde el ejecutivo porteño precisaron que la nueva traza, que tiene que estar concluida para octubre de 2018 tendrá 1.9 kilómetros entre la avenida 9 de Julio y el peaje de Retiro, con cuatro carriles con dirección al centro y tres en sentido a provincia, separados por un cantero verde. Sin embargo, Guillermo Laura, presidente de la Fundación Metas Siglo XXI, y uno de las personalidades más destacadas por su conocimiento en el tema de autopistas y urbanismo, no duda en afirmar a este proyecto como "algo insólito". "Un tramo de 1.300 metros de largo será anulado como autopista y convertido en un parque aéreo. Las calzadas de hormigón serán recubiertas con tierra y maceteros con flores que serán Jardines Colgantes para la Villa 31 en la que los vecinos han construido departamentos en altura en franca violación de la ley". El experto señala que de esta forma en la Villa 31 no se resuelven dos problemas: el hacinamiento y la carencia de tejido urbano. "Es decir lotes de medidas reglamentarias y calles que permitan tender los servicios públicos y posibiliten los servicios básicos de circulación, alumbrado público, policía, ambulancias, bomberos y correo. Hacinamiento y carencia de salida a calle pública de cada lote impiden una vida normal a sus habitantes". "Es mentira que se vaya a urbanizar si yo tengo hacinamiento, en un pedacito de tierra vive una familia con 4 0 5 chicos. Si les quiero dar el terreno para que tengan un hogar con esta cantidad de gente es imposible. Dos tercios de los pobladores se tienen que ir", agrega Laura. Según el ingeniero "si no hay calles no podemos tender los servicios públicos, garantizar la circulación de vehículos como patrulleros, bomberos, ambulancias. Para ello es mejor desarmar la villa y facilitar el acceso de los vecinos que hoy viven allí a una vivienda, o a un terreno como cualquier habitante normal, para que se integre al tejido urbano y al resto de la sociedad". Laura recuerda que la autopista Illia al igual que la autopista Ribereña -hoy reemplazada por el proyecto del Paseo del Bajo- fueron concebidas por el Plan Urbano Ambiental (ley 2930) como un sistema único: el corredor Periférico norte que circunvala el Norte de la Capital uniendo la Panamericana con la autopista a La Plata y 25 de Mayo. Está formado por Gral Paz, Lugones-Cantilo, Illia y la Autopista Ribereña. La función básica de este Corredor es canalizar todo el tránsito pasante a flujo libre evitando su derrame en el casco urbano. "Es un criterio de planificación urbana aceptado y aplicado con éxito en el mundo entero". Sin embargo, Laura aclara que hay diferencias entre la planificada Autopista ribereña y el nuevo proyecto del Paseo del Bajo. "La autopista ribereña está prevista desde 1960. En 2014 el Gobierno Nacional y de la CABA encomendaron el proyecto a la Corporación Puerto Madero. El urbanista Alfredo Garay analizó con su equipo 27 alternativas distintas, y diseñó una autopista en túnel con capacidad para todo tipo de vehículos (livianos y pesados) uniendo la Au.Illia y la Au.La Plata". El proyecto luego adaptó las modificaciones propuestas por la Fundación Metas Siglo XXI.

Según el experto el proyecto cumple fielmente el Plan Urbano Ambiental brindando una solución racional que canaliza el tránsito pasante sin generar contaminación a Puerto Madero ni derramar tránsito pasante en el tejido urbano. Este Proyecto fue aprobado por ambos Gobiernos pero no se concretó la firma del convenio por motivos circunstanciales. Tras el cambio de Gobierno en 2016 la CABA decidió reemplazarlo por el denominado Paseo del Bajo. Laura describe que en el proyecto de la Autopista Ribereña el tránsito pasante circula a flujo libre en forma subterránea. "Todas las externalidades negativas del automotor (contaminación ambiental, sonora y visual) quedan confinadas en el túnel. La autopista "no se ve ni se siente" generando en superficie un ámbito apacible y sosegado de gran belleza para peatones y ciclistas. Canalizará el tránsito pasante pesado y liviano en forma rápida y segura". El proyecto, incluso contemplaba la construcción del metrobus en parte de la superficie que quedaría libre sobre el túnel. En cambio, el Paseo del Bajo se presenta como una zanja abierta de 20 metros de ancho y más de 3 km de largo que será usada exclusivamente por camiones pesados. "Será una fábrica de contaminación en todas sus formas: sonora y ambiental por los gases contaminantes emitidos por 18 mil camiones que circularán día y noche atronando el ambiente con sus escapes. Visual porque habrá dos parapetos de hormigón a lo largo de Moreau de Justo y de Madero para evitar que los autos se caigan a la zanja". "Moreau de Justo tendrá mano única hacia el Norte y recibirá la descarga de la autopista 25 de Mayo y autopista a La Plata que registran en conjunto 336 mil vehículos diarios. Se producirá una congestión colosal. Todo el frente de Puerto Madero con 2 km. de restaurantes, locales comerciales, y equipamientos de la importancia de la Universidad Católica Argentina verán gravemente afectado su funcionamiento. La circulación será caótica", concluye Laura.