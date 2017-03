Cristina y la mancha venenosa

Mientras la ex presidenta opera desde las sombras para intentar complicarle la gobernabilidad a Macri, quienes fueron sus colaboradores no terminan de decidirse qué hacer con ella en este ya iniciado proceso electoral. Pero como si el miedo no hubiera desaparecido del todo de sus conciencias, muchos dan un paso adelante pero sin provocar una ruptura definitiva. Un ejemplo es el senador sanjuanino José Luis Gioja, cristinista de la primera hora que en recientes declaraciones aseguró que "Cristina es un referente político pero la dirección del PJ la decidirá el voto de la gente". Otro que saltó al ruedo en los últimos días fue el ex ministro Florencio Randazzo después de su visita a Bergoglio en el Vaticano. (En esta columna usaré el apellido del pontífice cuando los encuentros tengan connotaciones políticas y su nombre como Papa cuando sean en verdad religiosos). El político está dispuesto a competir en las PASO bonaerenses del PJ contra Scioli o la propia ex presidenta. Pero Randazzo enfrenta dos problemas, el primero es que las encuestas le dan entre 5 y 7 puntos y el segundo es que sus asesores temen que aparezcan denuncias en su contra sobre el manejo de los fondos en el Ministerio de Transporte. Tal vez la mención que Macri hizo durante su discurso de apertura de sesiones en el Congreso le haya encendido esta luz de alerta. "Con licitaciones trasparentes se ahorraron en transporte 32.000 millones de pesos", dijo el Presidente. Randazzo no puede hablar mal de Cristina pero su intención, al igual que la de otros, es marcar diferencias, intentar despegarse en especial del tema de la corrupción. Desde el PJ de la Provincia aseguran que Florencio perdió el tren, llegó tarde y ahora tendrá que luchar solo o con Julián Domínguez, su viejo adversario que se ha convertido en su socio político. Y hablando de denuncias y carpetazos, en el Frente Renovador aseguran que su líder Sergio Massa, eligió estas fechas para viajar, no asistir a la apertura del Congreso y pensar los próximos pasos porque temen que desde el sector más duro del kichnerismo lo incluyan en la lista de los "enemigos a derrotar" y el ex jefe de Gabinete sabe muy bien, por experiencia propia, como se las gastan estos muchachos. CAMBIEMOS EN PROBLEMAS

Por el lado de Cambiemos, la preocupación está en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora tiene claro que en octubre un resultado electoral negativo podría condicionar seriamente la gobernabilidad de la provincia y su propio futuro político. En el riñón del Pro los datos que tienen sobre la mesa son poco optimistas y aseguran que hoy están un millón de votos debajo de los que obtuvieron en las PASO de 2015. El diagnóstico es que empeoraron mucho en la tercera sección y se debilitan en las tres ciudades clave del interior provincial: La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. María Eugenia Vidal sabe que esto puede revertirse sólo si hay una real mejora en la economía que la gente la sienta y cambiar su estrategia política para evitar el crecimiento de los candidatos del PJ o del massismo. Para colmo el macrismo no logra unificar los dos bloques en los que están divididos sus concejales en La Matanza, el distrito con la mayor cantidad de votantes. El PJ provincial tampoco decide sus pasos y hay dudas sobre cuántos candidatos habrá en las Primarias. Esta atomización beneficia a Cambiemos y también a Massa, pero solo para este paso electoral previo a la votación de octubre. El viejo axioma de que el peronismo ante la adversidad se une, esta vez no podrá ser tan así, hay un escollo para que suceda y es el kirchnerismo. Unos piensan que lo necesitan y otros que los ensucia. Unos quieren a Cristina porque mide bien y otros ni la nombran, piensan que es "pianta votos". La ex presidenta aún sin proponérselo juega a la mancha venenosa con quienes fueron sus aliados y aplaudidores.