El ministro de Educación, Esteban Bullrich, advirtió hoy que va "a trabajar" para que "no haya más paros" docentes esta semana y las clases puedan comenzar normalmente "el jueves", pero reconoció que "cuando se parte de una base muy pequeña" de salario "cualquier porcentaje" de aumento "va a ser poca plata". "No es que estemos satisfechos con este nivel salarial docente pero tenemos que asumir que la mejora de ese nivel salarial, como se logró con el piso, va a llevar un tiempo", admitió el funcionario. Luego de que distintas provincias confirmaron que adherirán al paro nacional docente del lunes y martes, Bullrich sostuvo que va a "seguir dialogando con los gremios" como lo hizo "siempre" y remarcó que va a "trabajar para que no haya más paros esta semana".



Para el ministro de Educación es "lamentable" que los gremios nacionales hayan confirmado el paro para el inicio del ciclo lectivo, al afirmar que "ellos saben que estamos invirtiendo, que hemos aumentado significativamente el piso salarial en la Argentina, todo esto lo saben". En declaraciones a radio Mitre, sostuvo que el Gobierno tiene una "actitud de apertura y diálogo" con los maestros porque "la educación debe trascender a un presidente, a un gobierno o a un político". Sin embargo, insistió en que el Ejecutivo tiene "un Presupuesto nacional que solía ser una herramienta inútil, pero que ahora queremos que el Presupuesto nacional nos guíe y dice que la pauta (de inflación) es 18 por ciento" que se "puede actualizar" si hay alguna variación. "Si nosotros tuviéramos los recursos adicionales para hacerlo, yo resolvería todos los problemas salariales docentes porque estoy convencido que tenemos que mejorar la estructura, pero también tenemos que ser responsables", sentenció Bullrich, quien insistió en que "18 por ciento es el piso de incremento" ofrecido en distintas provincias como la de Buenos Aires. Al respecto, sostuvo la propuesta que hizo ayer el gobierno de María Eugenia Vidal a los gremialistas de un pago no remunerativo de 800 a 2 mil pesos más un incremento salarial que se ajuste a la inflación es "una oferta que toma en consideración la situación de la Provincia y las posibilidad de la Provincia". "Cuando se parte de una base muy pequeña, cualquier porcentaje va a ser poca plata", sentenció el ministro de Educación, quien subrayó que desde el Gobierno siempre van "a sostener que los docentes tienen que ganar mejor, pero lo vamos a hacer con responsabilidad para garantizar que no sea que ganan mejor un año y al año siguiente vuelven a estar mal". Bullrich expresó que lamenta "mucho que el lunes no comiencen las clases" pero señaló que es "optimista" en que la discusión se pueda resolver "esta semana" para comenzar las clases el jueves. En cuanto al reclamo de los gremios para que se llame a la paritaria nacional, apuntó que "hubo muchos gobernadores que dijeron públicamente que querían poder negociar tranquilos con sus decentes, sin que esté esta idea de que Nación negocia salarios y al haber automatizado el piso se podía hacer". "No hay un tema salarial en la paritaria nacional porque el único tema salarial era el mínimo y lo automatizamos, y todos temas que quedan que son la formación docente, la carrera docente, todos los temas de condiciones laborales docentes, los vamos a seguir trabajando", aseguró. Bullrich también cuestionó que "este paro no fue advertido por la gente de Ctera: "No hubo ninguna comunicación conmigo de la gente de Ctera y es lamentable", criticó.