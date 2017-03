El fútbol de Primera se reanudará el próximo viernes

El fútbol de Primera División se reanudará a partir del viernes próximo y el ascenso jugará desde hoy con juveniles, resolvió esta noche la dirigencia de la AFA, en una jornada en la que previamente fracasó la reunión conciliatoria con la conducción del sindicato de Agremiados que se realizó en el ministerio de Trabajo. "El lunes la AFA va a depositar el dinero en la cuenta de los clubes, se les va a pagar a los jugadores y el fin de semana arranca el fútbol", informó el presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien desempeñó el rol de vocero tras el cónclave de la dirigencia que se realizó en la sede de la calle Viamonte. Las autoridades de los clubes recurrieron a ese cónclave con el propósito de determinar los pasos a seguir luego de que en el ministerio el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, ratificara lo que llamó "retención de tareas" y desacatara la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral.



Agremiados denunció mediante un comunicado que "en la reunión mantenida en la fecha en sede del ministerio de Trabajo de la Nación -que parecía ser una dependencia de la AFA-, nuestros dirigentes han sido víctimas de toda clase de presiones con el explícito objetivo de disminuir la firmeza de sus justos reclamos a favor del pago de los salarios adeudados por los clubes, sin lograr tan ilegítimo e insólito propósito". Por el lado del ascenso, el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, precisó que a partir de mañana se reanudarán los campeonatos de Primera B Metropolitana, C y D con futbolistas "juveniles", porque, a diferencia de lo ocurrido con la categoría mayor, las fechas no se reprogramaron y por lo tanto evitarán correr el riesgo de que les quiten puntos por no presentar a sus equipos. Siguiendo con las explicaciones de Russo, el titular de los granates adujo que para la Primera división "era imposible jugar mañana o el domingo porque hay que programar operativos, los planteles no están concentrados y hay que viajar, así que el viernes que viene arranca el fútbol". Ante la imposibilidad de regularizar la situación por completo a tiempo, el dirigente sentenció que "el fútbol es una industria" y no debe ser congelada "porque hay tres clubes que se tienen que poner en orden". "Cada club tiene una semana para hablar con sus planteles y arreglar situaciones particulares. El fútbol es una industria y no podemos pararla porque hay tres clubes que se tienen que poner en orden. No podemos pagar todos porque dos hacen las cosas mal", insistió en su argumentó Russo, en alusión al conflicto que estalló porque hay entidades que le deben a sus planteles hasta cinco meses de sueldo. Desde AFA aseguraron que le precisaron a Marchi que ya figuran en la cuenta los 350 millones depositados por el Gobierno por la rescisión del contrato del Programa Fútbol para Todos y le hicieron saber de la existencia de un monto extra producto de lo recaudado en un fondo solidario, pero las tratativas una vez más fracasaron. Más allá de las decisión que tomó anoche la dirigencia del fútbol habrá que ver cómo continúa el conflicto, porque las posturas en lugar de encaminarse cada vez generan mayor rispidez y virulencia y el monto que se pagará el lunes distará de ser suficiente para cancelar la deuda con los futbolistas.