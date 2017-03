Cristina plantea que el Ministerio Público Fiscal no puede intervenir en la causa por la denuncia de Nisman

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió el apartamiento definitivo del Ministerio Público Fiscal en la investigación por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA que presentó el fiscal Alberto Nisman poco antes de morir. Mediante un escrito de sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, la ex mandataria recordó que el Ministerio Público es una estructura jerárquica y que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal del país- desistió de reabrir la causa que había sido cerrada en dos oportunidades. La denuncia de Nisman fue reabierta a instancias de la querella, que lleva adelante AMIA-DAIA, pero no por impulso de los fiscales, que en una instancia de apelación superior decidieron, a través del fiscal Javier De Luca, que la causa debía ser archivada.



De Luca es jerárquicamente "superior" a Pollicita, por lo que la denuncia de Nisman no podría ser impulsada (mucho menos estar "delegada") en un fiscal de primera instancia, argumentó la defensa de Fernández de Kirchner. En ese contexto, la ex mandataria solicitó que el juez Ariel Lijo deje sin efecto la delegación en la fiscalía, de modo tal que el expediente sólo podría seguir adelante con el impulso de la querella. El planteo debe ser resuelto por el juez Lijo, pero tiene abiertas instancias de apelación hasta llegar a la Corte Suprema, pues se trata de una interpretación de normas procesales relacionadas con la garantía de defensa en juicio.