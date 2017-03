El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, afirmó que "está todo igual" en cuanto a la negociación con los dirigentes por las deudas económicas y que se mantiene el paro de actividades para este fin de semana. "Está todo igual, no hay fútbol. No hablamos con la Comisión Normalizadora y nos presionaron con la conciliación obligatoria y con la quita de puntos, pero no tenemos ninguna propuesta económica firme. No vamos a iniciar el campeonato hasta que no esté saneada la deuda de los jugadores", expresó el delegado gremial en rueda de prensa, en la salida del encuentro que mantuvo en la sede de Camioneros. Por su parte, Claudio "Chiqui" Tapia, referente del Ascenso Unido, dijo, al salir de la reunión: "Estamos trabajando para llegar a un acuerdo y para que vuelva el fútbol". Se esperan dos cónclaves más en la jornada para tener más precisiones. De esta manera, se mantiene la incertidumbre sobre el regreso de la actividad para este fin de semana y desde la dirigencia confían en poder destrabar el conflicto cuando los 350 millones de pesos que pagó el Gobierno por la rescisión del Fútbol para Todos se carguen en la cuenta de la AFA. Así las cosas, los planteles que tienen que viajar para jugar emprendieron su recorrido y aguardan una definición. Fue el caso del plantel de Belgrano y Godoy Cruz, que tienen programados sus encuentros para mañana ante San Lorenzo y Rosario Central, respectivamente, y que si se levanta la huelga estarán a disposición para jugar. En tanto, la AFA amenaza con sancionar a los equipos que no se presenten con la quita de puntos y hasta se baraja la posibilidad de salir a los campos de juego con juveniles.