El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, opinó que el gremio docente Suteba tiene "una actitud política" en la negociación con el gobierno provincial, porque lo que busca "no es tanto discutir condiciones laborales, como disputar poder con el gobierno de turno".



Para el funcionario, la convocatoria a un paro nacional genera un clima hostil en las conversaciones con los gremios, entre los que cuestionó puntualmente el dirigido por Roberto Baradel.



"Me parece que acá no se están discutiendo números, o condiciones laborales, o salarios. Vemos una actitud política de Suteba, que lo que quiere no es tanto discutir condiciones laborales de sus afiliados, como disputar poder con el gobierno de turno", afirmó en declaraciones a FM Milenium.



Lacunza subrayó que al gremio docente más numeroso en la provincia "no le gusta" el gobierno de María Eugenia Vidal. "Tiene todo el derecho a que no le guste, pero tiene menos derecho a meter la política en las aulas", dijo el ministro.



"Las aulas son para otra cosa. Si teñimos las aulas de política, los perjudicados son los alumnos y maestros. 110 días de paro en diez años, una caída persistente en el nivel educativo y en infraestructura nos demuestran que este no es el camino", reprochó.



El ministro de Economía bonaerense defendió la propuesta que el gobierno de Vidal les hizo a los sindicatos de maestros. "Si uno mira la oferta de la provincia, del 18 o la inflación, ¿Alguna vez escucharon una oferta tan flexible?", se preguntó.



Los reproches de Lacunza hacia Suteba continuaron, y se enfocaron en Baradel. "Lo que mide el Banco Central para la provincia de Buenos Aires en 2016 es 36,6 (por ciento de inflación). El aumento fue de 34,6. Estamos hablando de dos puntos (de pérdida de poder adquisitivo). Si viene el 'índice Baradel' y me dice que se perdieron diez, es muy difícil. ¿De dónde sale esa inflación del 44 por ciento?", reprochó.