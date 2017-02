El presidente Mauricio Macri cuestionó la marcha convocada por la CGT para el 7 de marzo y pidió "extremar la vocación de diálogo", al tiempo que celebró la "consolidación" de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, tras su visita oficial a España. "Cuando nos ponemos a expresarnos en forma intolerante en vez de usar ese tiempo para encontrar coincidencias, estamos perdiendo tiempo muy valioso para ayudar al argentino que está excluido y le cuesta llegar a fin de mes", aseguró Macri respecto a la protesta del sindicalismo. En ese sentido, dijo que "tenemos que extremar la vocación por el diálogo, la tolerancia para entender que si hacemos más de lo mismo que hicimos en los últimos diez, quince o veinte años, las cosas no van a mejorar".



Consultado por las marchas y protestas convocadas en rechazo a su gobierno, el Presidente afirmó que "las veo como que es parte de una transición que tenemos que recorrer en el país. Hay una resistencia a pensar que la solución es el diálogo y entender la realidad en el contexto, no solo plantarse en lo que uno necesita". "Tenemos que sentarnos en una mesa, ver que es lo que cada uno tiene que ceder y lo que cada uno tiene que poner para que la Argentina salga adelante", indicó. En otro orden, Macri destacó que "lo que está avanzando muy bien no sólo es la consolidación del Mercosur, sino del Mercosur con la Unión Europea", tras su visita oficial a España. "Se abre un mundo de oportunidades, esperamos que este año para la segunda parte eso se motorice, hay mucho optimismo, los españoles quieren acompañar", señaló. Por último, el Presidente aseguró que "no hay que dejarse llevar por aquellos que creen que estamos condenados a no ser un país normal, cuando uno viaja a representarlos en España ve el nivel de afecto e interés, que tenemos una enorme potencialidad, hay mucho interés". "Somos un país que este año va a crecer después de cinco años de estancamiento", subrayó en diálogo con radio Mitre.