El ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, acusó hoy al gremio de docentes nacionales CTERA de haber anunciado un paro de 48 horas sólo para "confrontar políticamente", convirtiéndose en "punta de lanza" del kirchnerismo contra los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. El funcionario, pese a que el comienzo de la huelga está previsto para el día en el que está programado el inicio de clases, el 6 de marzo, dijo tener "instrucciones" de la mandataria provincial para "hacer el máximo esfuerzo", con el fin de "asegurar el comienzo del ciclo lectivo, por lo que los sindicatos de educadores bonaerenses "volverán a ser convocados". "Ayer, mientras estábamos negociando (en paritarias) en La Plata con los gremios docentes (bonaerenses), nos enteramos todos en la reunión de que CTERA (junto a los otros cuatro sindicatos nacionales del sector) había anunciado un paro para el 6 y 7 de marzo", protestó Finocchiaro en diálogo con radio Continental.



El funcionario provincial advirtió que eso "corrobora que había una clara intencionalidad política" de ese sindicato, al que definió como "gremio kirchnerista", para achacarle luego querer "utilizar a los docentes domo punta de lanza de un conflicto contra el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal". En esa línea, puso el foco de su crítica en el jefe del sindicato de educadores bonaerenses SUTEBA y miembro de la cúpula de CTERA, Roberto Baradel. "En los últimos diez años, el baradelismo en la provincia de Buenos Aires hizo 110 paros, es decir, casi un 60 por ciento de un ciclo lectivo", manifestó Finocchiaro. Y amplió: "Sin embargo, si uno se fija en la curva de los paros en los años 2007, 2009, 2011 y 2013, hay un valle. Es decir, que cuando el kirchnerismo realmente se jugó electoralmente no hubo paro o los paros fueron mínimos". Agregó que el "famoso paro de 17 días (en la provincia) contra (el ex gobernador bonaerense, Daniel) Scioli fue en el 2014 y fue funcional a la presidenta Cristina (Fernández de) Kirchner, quien quería ahogar (políticamente) a Scioli; porque Baradel no es sciolista, es kirchnerista, que es una cosa diferente".