El presidente Mauricio Macri agradeció a España su "posición" de "siempre" respecto del "legítimo" reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, en medio de su primera visita oficial al país europeo. "Respecto a Malvinas, no hablamos. Pero yo quiero aprovechar a agradecer la posición que siempre ha tenido el gobierno español respecto de nuestro legítimo reclamo", manifestó el primer mandatario. Macri expresó estas declaraciones en una conferencia de prensa brindada en Madrid junto a su par español, Mariano Rajoy, tras una reunión en el Palacio de la Moncloa con el jefe de Estado del país europeo. Por su parte, Rajoy se limitó a confirmar que no dialogaron sobre la cuestión en el encuentro.

"No hemos hablado de Gibraltar ni de Malvinas en nuestra reunión. La posición española la conocen", manifestó. Y sólo amplió su concepto sobre el primer tema: "Si el Reino Unido finalmente abandona la Unión Europea, también Gibraltar abandona la Unión Europea y, por lo tanto, no se aplican los tratados de la Unión Europa puesto que sus relaciones internacionales en este momento las lleva el Reino Unido". El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas establecidas en el archipiélago. Desde el inicio mismo de su existencia como nación independiente, Argentina exteriorizó a través de actos de gobierno su voluntad política de ejercer su soberanía efectiva en los territorios australes y espacios marítimos heredados de España. En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía y estableció que el caso se encuadra en una situación colonial. Argentina y Reino Unido, en 1982, protagonizaron la Guerra de las Malvinas, que terminó con la victoria de las tropas británicas. En 2005, los países del Grupo de los 77 y China reafirmaron la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de Naciones Unidas.