El Tribunal Oral Penal de la ciudad correntina de Goya condenó a 13 años de prisión al ex sacerdote Domingo Pacheco, por el delito de abusos reiterados contra un menor en una comunidad religiosa de la localidad de Esquina, confirmaron fuentes de la causa, que indicaron que el ex cura no será detenido hasta que la sentencia quede firme.