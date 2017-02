Luciana Báez apuntó también apuntó contra su padre y declaró que Lázaro era amigo de Néstor Kirchner

La hija del detenido empresario Lázaro Báez, Luciana, declaró que su padre "manejaba todo lo que pasaba" en las empresas familiares y tomaba las "decisiones finales", al ser indagada en la causa Los Sauces por el juez federal Claudio Bonadio, ante quien respondió preguntas, según la declaración. "Siempre dijo que era su amigo", contestó Luciana Báez, cuando se le preguntó por la relación de su padre con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Luciana Báez conoce las operaciones del Grupo Austral, ya que quedó a cargo del emporio patagónico cuando su padre fue detenido. Leandro Báez, el hijo menor del empresario, que se distanció de su padre antes de que fuera detenido, dijo ayer ante Bonadio: "Él [por Lázaro Báez] manejaba todo. Todo lo manejaba. Si uno se oponía era lo mismo que nada. No había delegación de funciones. No te daba lugar a nada". El hijo del empresario ratificó que el vínculo de su padre con los Kirchner se gestó a través de Néstor, "que era su amigo", pero que después de su muerte continuó con Cristina. "Lázaro habló con Cristina y con Máximo luego de la muerte de Néstor y el tema fue el de las contrataciones y la relación comercial", declaró. También habló de encuentros entre Lázaro y los Kirchner en El Calafate, Río Gallegos e incluso en la quinta de Olivos. En el mismo sentido se expresó su hermano, Martín, poco antes, cuando presentó un escrito ante Bonadio, sin responder preguntas. Aunque Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero en la causa conocida como Los Sauces, es el principal imputado, tanto sus hijos Leandro como Martín participaron oficialmente de los negocios realizados desde las empresas de la familia con Los Sauces. Ambos firmaron los cheques para el pago de alquiler de los inmuebles que están bajo sospecha. Ambos coincidieron ayer en que la firma significaba dentro de su empresa un mero acto administrativo que era concretado después de la orden de su padre.