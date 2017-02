El preparador físico Ricardo Salorio renunció al seleccionado Sub-20

El preparador físico Gerardo Salorio presentó hoy su renuncia al seleccionado argentino de fútbol Sub-20, tras la decisión de la Comisión Normalizadora de separarlo del cuerpo técnico de Claudio Úbeda por los incidentes que protagonizó en el Sudamericano de Ecuador. La dimisión del experimentado profesional derivó como respuesta del sumario iniciado por la Asociación del Fútbol Argentino, que encabeza Armando Pérez, con posterior suspensión del cargo como consecuencia de su crisis nerviosa durante el partido ante Brasil, por la penúltima fecha del hexagonal final, cuando se insultó con los hinchas brasileños y los invitó a pelear. “Doy un paso al costado por los desmanejos que he vivido y el poco reconocimiento de una labor y logros de tantos años; no quiero que mis 22 años de trayectoria en dicha institución se vean marcados por lo acontecido, y no permitiré que perjudiquen mi persona y mi profesionalismo”, escribió Salorio en su cuenta de Facebook, en la cual agradeció a "todos los que me apoyaron con sus llamados y mensajes”. Salorio comenzó a trabajar en los seleccionados juveniles de la AFA en 1995, de la mano del entrenador José Pekerman y su ayudante de campo, Hugo Tocalli. Allí formó parte de distintos grupos de trabajo y participó en 11 mundiales de distintas categorías. En su palmarés quedarán grabados los títulos de Malasia ('95), Qatar ('97), Argentina (2001), Holanda (2005) y Canadá (2007), todos en la Sub 20. Además estuvo en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con la selección nacional mayor.