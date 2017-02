22.02.2017 | La resolución "Lo que hace es confirmar una decisión de Vidal que es aplicar en la provincia de Buenos Aires un principio, que es que no hay salario si no hay trabajo", afirmó el ministro de Justicia bonaerense.

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, celebró el fallo que habilita a la Provincia a descontar los días de paro a los empleados estatales, al asegurar que confirma que "solo se cobra cuando se trabaja". "Lo que hace es confirmar una decisión de la gobernadora María Eugenia Vida que es aplicar en la provincia de Buenos Aires un principio, que es que no hay salario si no hay trabajo, solo se cobra cuando se trabaja", afirmó. En declaraciones a radio Mitre, el funcionario aclaró que eso "no menoscaba el derecho a huelga" que implica "que no se reciban sumarios y que no haya sanciones", pero advirtió que "no se puede transformar el derecho a huelga en una licencia forzada con goce de sueldo".



"Tiene que haber una contraprestación para recibir un pago, más cuando estamos hablando de dinero público, que lo tiene que administrar el Gobierno provincia, pero es de todos los ciudadanos. El que no trabaja justificadamente por el derecho a huelga, no recibe sanciones. Pero tampoco puede recibir salarios", añadió. Ayer, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo aceptó una medida cautelar del gobierno bonaerense y revocó una resolución que prohibía a la administración de Vidal dejar de pagar las jornadas de huelga a empleados públicos. Si bien Ferrari explicó que los gremios pueden apelar la medida y que la Cámara "no se pronunció sobre el tema de fondo", resaltó que "el precedente es muy importante". "Hay que avanzar sobre el fondo del tema, pero esto también ratifica la decisión política de nuestra Gobernadora que va a continuar en esta tesitura y es algo reconocido por el sentido común. Esto ocurre en el mundo y tiene que ser institucionalmente respetado en la Argentina", concluyó.