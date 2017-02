El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en su tono de insultos contra el presidente Mauricio Macri, a quien llamó "ladrón, bandido". Maduro dijo que Macri tiene 80 por ciento de rechazo del pueblo argentino y está sobreviviendo ante las protestas populares. "El bandido de Macri tiene 80 por ciento de rechazo y tiene un año en el Gobierno. Nosotros tenemos 18 años y tenemos un sólido respaldo del pueblo en la calle", afirmó en un encuentro con dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Maduro se ha mostrado molesto por los recientes comentarios de Macri sobre la falta de democracia en Venezuela y de respeto a los derechos humanos. El domingo, en su programa de radio y televisión, Maduro dijo que en la Argentina hay cuatro millones de pobres y Macri gobierna "para él y para su familia, mientras arremete contra el pueblo". El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, acusó a Macri de "injerencismo ofensivo" contra su país por sus comentarios. "Venezuela repudia las declaraciones del presidente Mauricio Macri, por su injerencismo ofensivo contra el Estado venezolano", señaló. La jefa diplomática replicó la crítica de Macri, quien afirmó que en Venezuela no se respeta la democracia ni los derechos humanos: "Basta de eufemismos, Venezuela no es una república", sostuvo Macri. "El kirchnerismo nos llevó al borde de chavizar Argentina y tuvimos que luchar mucho para evitarlo. Sé lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Hay que seguir una posición firme, sin eufemismos, diciendo que en ese país no se respeta la democracia, los derechos humanos. Ayudaremos donde podamos a que se salga de este conflicto social, político y económico", agregó el mandatario argentino al medio español El País.