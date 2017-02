Dos de las tres "viudas negras" que asaltaron a un abogado standapero en su casa del barrio de Versalles se entregaron hoy a la Policía, aunque dijeron que fueron partícipes "involuntarias" del episodio. Las mujeres, de 24 y 19 años, se presentaron espontáneamente en la comisaría 46 de la Policía de la Ciudad, en Retiro, adonde admitieron que "participaron del hecho, pero no recuerdan haber sustraído los elementos denunciados". En las últimas horas, Ivo Julián, de 24 años, denunció que lo sedaron en su casa, tras conocerlas en un boliche de San Telmo, para robarle electrodomésticos, dinero y objetos de valor.



Fuentes policiales informaron que las dos mujeres "manifestaron no recordar nada de lo sucedido después de quedarse dormidas". "Al consultar con la Fiscalía de Instrucción Nro. 41 que intervino en la denuncia del damnificado, ésta dispuso iniciar actuaciones mediante acta y demorar a las jóvenes", se indicó en un comunicado de prensa. El asalto ocurrió en la madrugada del sábado 4 de este mes y todo quedó registrado en cámaras de seguridad de la casa de la calle Irigoyen al 800, adonde el joven vive junto a su padre, un cirujano plástico de 70 años. "Soy abogado, policía y boludo", dijo Julián cuando fue a la comisaría 24 a radicar la denuncia.

El muchacho, que se dedica también a hacer shows de Stand Up, se graduó de abogado en 2015 en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Iupfa).