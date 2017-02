Milani: presentarán un pedido de excarcelación ante la Cámara de Apelaciones de Córdoba

Mariana Barbitta que junto a su colega Gustavo Feldaman defienden al ex Jefe del ejército, Cesar Milani, aseguró que "este martes nos estaremos presentando en Córdoba ante la Cámara de Apelaciones con un escrito pidiendo la excarcelación de nuestro defendido ya que consideramos que su detención no corresponde".



"Vamos a tener dos audiencias en Córdoba por un incidente de falta de acción, porque entendemos que Milani no tuvo participación en los hechos que se le denuncian porque no se encontraba en La Rioja en las fechas que se le acusa", tras lo cual consideró que Olivera y su padre "se confundieron de persona ya que Milani tenía 21 años en ese entonces".



Barbitta agregó además que "Milani no hizo el traslado de Olivera, no era su función" y volvió a remarcar que su detención "podría estar vinculada a cuestiones políticas, en intentos de aminorar lo que está pasando a nivel nacional”.



Por otro lado, la abogada manifestó que "esta detención, no la esperábamos, nos sorprendió muchísimo que quede detenido por datos objetivos ya que venía de declarar en Tucumán y consideramos que no tiene que estar detenido. Venimos a La Rioja y nos encontramos con esto".



Finalmente Barbitta expresó que "el objetivo inmediato de esta defensa, es la libertad de Milani, porque merece estar en libertad para ejercer su defensa".