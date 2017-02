El juicio oral y público contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por el denominado "cotillón anti-Clarín", que debía comenzar este martes, fue postergado en principio hasta el 21 de marzo. El tribunal oral federal número cinco resolvió posponer el inicio del juicio en virtud de dos pedidos de las defensas de los imputados, entre ellos uno del propio Moreno. Los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Pallioti y Oscar Alberto Hergott postergaron la iniciación pues aún no está resuelto un planteo de "incompetencia" formulado por la defensa de Moreno, pues los episodios que se le reprochan ocurrieron en el Mercado Central, es decir en la provincia de Buenos Aires.



Por cuestión de "territorialidad", entendió Moreno, el juicio debería realizarse ante un tribunal bonaerense.

Otros imputados, en tanto, presentaron una impugnación contra un peritaje económico y cuestionaron las conclusiones sobre el origen del dinero que se habría utilizado para la confección del merchandising con la leyenda "Clarín Miente". El tribunal resolvió postergar, en principio, por un mes la iniciación del juicio, pero ese plazo podría ser aún mayor si para el 21 de marzo no se hubieran resuelto las cuestiones pendientes. En 2011, durante un acto en el Mercado Central, del partido de La Matanza, Moreno utilizó globos y otro cotillón con la leyenda "Clarín Miente", ante lo cual el grupo de medios lo denunció en la Justicia.