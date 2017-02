La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, calificó hoy como "poco feliz" la comparación que el jefe del Frente Renovador, diputado nacional Sergio Massa, hizo entre el presidente Mauricio Macri y el ex mandatario Fernando de la Rúa. En este contexto, Vidal también consideró "inverosímil que exista espionaje político" como denunció el tigrense luego de que se difundiera un mensaje en el que se escucha la voz de Massa diciendo: "Ya, salgan con el hashtag tuiteando #MacriRecortaIgualQueDeLaRua". "No estoy de acuerdo con hacer política de esa manera, la comparación con De la Rúa es poco feliz, porque De la Rúa bajó 13 por ciento las jubilaciones", indicó la mandataria provincial para agregar que con Macri "nunca se llevó a cabo" un recorte de ese tipo porque "el presidente volvió hacia atrás" con esa medida.



En ese mensaje Massa habría intentado vincular a Macri con el ex presidente de la Alianza, quien abandonó su cargo en medio de un profunda crisis social y económica en diciembre de 2001 y luego de recortar las jubilaciones un 13 por ciento. Al respecto, Vidal se diferenció de Massa al apuntar que "no creo en hacer política criticando a otro" e incluso remarcó que "es inverosímil que exista espionaje político, descarto cualquier situación de espionaje político".