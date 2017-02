Ordenan a la ex presidenta a que designe a un abogado en la causa Nisman

20.02.2017 | Cristina Kirchner está imputada y puede o no opinar sobre la cuestión dentro de los plazos legales, para lo cual debe nombrar a un defensor.

El juez federal Ariel Lijo ordenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que designe abogado defensor en la causa en la que fue denunciada por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. El juez le asignó así a la ex presidenta, formalmente, el carácter de "imputada" en la causa, pues es en ese carácter en el que puede estar representada en el expediente y controlar la producción de la prueba que eventualmente pudiera incriminarla. Se trata de la denuncia que le había formulado el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, y que involucra también al ex canciller Héctor Timerman y a otras figuras vinculadas con su gobierno.



Lijo advirtió a la ex mandataria que en caso de no designar abogados, le nombrará, de oficio, a un defensor oficial para que la asista. La primera tarea que tendrá el abogado de la ex presidenta será pronunciarse sobre un planteo de "inhibitoria" del juez federal Claudio Bonadio, quien investiga a la ex mandataria en otro expediente relacionado y pretende acumular ambas investigaciones.