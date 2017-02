El diputado del Frente para la Victoria y nieto recuperado Juan Cabandié defendió hoy las políticas que implementaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner en materia de derechos humanos y remarcó que el ahora detenido ex jefe del Ejército César Milani no era "ni amigo" de la ex mandataria "ni militante" de su espacio. "Hoy todos los genocidas que están presos es gracias a que nuestro Gobierno, de Néstor y Cristina, impulsó los juicios y permitió derogar las leyes de impunidad", afirmó en radio Cultura. Cabandié sostuvo además que Milani no era "ni amigo de Cristina, ni militante" kirchnerista, se desligó de su ascenso al señalar que en su carrera militar le dieron su aval en el Congreso muchos partidos, y sostuvo que no sabían "cuál era la postura política" que tenía el ex jefe del Ejercito que quedó preso en La Rioja.



Además, el diputado reclamó que los que hoy festejan la detención de Milani, celebren avances similares en todas las causas de derechos humanos, incluso aquellas que podrían comprometer a funcionarios del Gobierno. Aludió así al caso del director de la Aduana Juan José Gómez Centurión, que esta semana fue imputado por haber negado en televisión que lo ocurrido durante la dictadura haya sido un plan sistemático de desaparición forzada de personas. "Hay familiares de Gómez Centurión que han sido participes de los vuelos de la muerte. La causa de Papel Prensa duerme el sueño de los justos. Así que celebramos cada avance de la Justicia. Esto (por la detención de Milani) no es un hecho que tenga que tener un distinto tratamiento", dijo. Y, añadió que espera que los que "temporalmente festejen una detención" como la de Milani, "festejen todas las detenciones", y destinó el reclamo a "muchos de lo que están en el Gobierno que decían que los genocidas eran personas grandes y tenían que estar en la casa".