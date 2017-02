El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, destacó que el presidente Mauricio Macri haya dado "mucha claridad" en el tema Correo y jubilaciones, pero señaló que las aclaraciones debieran haber ocurrido "antes" y se hubieran "evitado mucha pelea innecesaria". "Por supuesto que son errores que se corrigen, que prueba y error, sí no es lo ideal, pero entre persistir en el error por tener vergüenza yo prefiero que se corrija", subrayó. Sin embargo, luego el radical deslizó una advertencia: "Yo creo que el cúmulo de errores desgasta y que el Presidente, la figura que alinea frente a la confusión, no puede ser abusada en el uso de la misma". Negri apoyó la decisión de Macri de volver a "foja cero" la disputa judicial por la deuda del Correo Argentina y dar marcha atrás con la diferencia del cálculo en el aumento de los haberes jubilatorios, que finalmente quedó en 12,96 por ciento de incremento.



"Ayer fue un día en el que el presidente terminó poniendo mucha claridad a la tarde, me hubiese gustado que eso ocurriera antes y nos hubiéramos evitado mucha pelea innecesaria", enfatizó el legislador radical. En diálogo con radio El Mundo, Negri consideró que "en materia de jubilados se tiene que pensar para arriba y no para abajo", ya que aunque "este gobierno hizo muchísimo" por el sector pasivo, todavía "la brecha es muy larga". Puntualizó que cuando se conoció el miércoles que la ANSeS había anunciado de que el aumento en marzo iba a ser del 12,65 por ciento, en la Cámara de Diputados hubo "un chaparrón con piedras", ya que hasta "en el oficialismo produjo desesperación". "Que se discutiera por 10 pesos no es el problema, no es la cantidad sino el sentido de la agresión en un sector, que aún este gobierno ha hecho muchísimo, le cuesta recuperar en la Argentina. Cuando se habla de jubilados para nosotros siempre hay que pensar para arriba y no para abajo", manifestó Negri. Respecto al Correo Argentino, el diputado de la UCR recalcó que le dio "mucha tranquilidad" lo planteado por Macri.