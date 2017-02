El senador nacional por la UCR Julio Cobos reclamó al Gobierno que tenga "mayor diálogo" con el radicalismo, luego de las "marchas y contramarchas" con distintas medidas, y aseguró que "no puede ser que la única voz que se escuche sea la de (Elisa) Carrió". Pese a que aseguró que es "bueno y rescatable" que haya "reconocimiento de los errores", pidió "aplicar el sentido común" y ser "cuidadosos" con algunas medidas. "Muchas de las reacciones del Gobierno podrían haber sido otras de entrada si existiera un mayor diálogo o una mayor sinceridad de a quienes consultan de nuestro partido. No puede ser que la única voz que se escuche sea la de 'Lilita' Carrió, porque muchas cosas las decimos en el momento oportuno", aseveró.



En declaraciones a radio Milenium, el ex Vicepresidente también hizo referencia a la cantidad de ex CEOs de empresas que integran el Gobierno, al recordar que "cuando uno administra una empresa, está acostumbrados a dar explicaciones hacia arriba, hacia los accionistas, pero cuando se gestiona la cosa pública, tiene que dar explicaciones hacia abajo". Cobos sostuvo que tanto la polémica por el Correo como la vuelta atrás con el cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria son "cuestiones muy sensibles" para la ciudadanía, que tuvieron "percepción negativa". "El tema de los jubilados cala hondo. Una decisión con esta tira por la borda todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en terminar con los juicios. Pero lo que establece la ley, es la ley, y si hay alguna duda o se cree que es injusto el mecanismo de actualización, hay que presentar esto para que lo vea el Congreso. Y esto es lo que se hizo mal y el Presidente deja sin efecto", explicó. De todas formas, Cobos afirmó que "lo bueno y rescatable es que hay reconocimiento de los errores, aunque sean muchos los errores" y si bien recordó "el empecinamiento del Gobierno anterior", dijo que "lo ideal hacia adelante es que se cometan la mínima cantidad de errores". Por último, advirtió los problemas que le generan al oficialismo las idas y vueltas en distintos temas.

"En algunas cosas hay que aplicar el sentido común. Sabemos que si se toma alguna medida que tenga resonancia social, que sea muy sensible como los jubilados, los docentes, los investigadores, hay que ser cuidadosos. Las marchas y contramarchas perjudican la gestión", expresó.