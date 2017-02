El diputado nacional Diego Bossio afirmó que el presidente Mauricio Macri está tomando "a los argentinos por tontos" cuando dice que no estaba informado sobre el acuerdo que el Estado firmó con el Correo por una antigua deuda. En este contexto, el ex director de la ANSES dijo que "el caso del Correo es muy grave" y señaló que "el presidente Macri condonando una enorme deuda de la empresa de su padre (Franco Macri) y sus hijos denota un manejo del poder muy sospechoso". "Y no aceptamos que el Presidente no estuviera en tema, eso es tomar a los argentinos por tontos y además el propio Ministro involucrado (por Oscar Aguad) en el hecho expresa que el Jefe de Gabinete (Marcos Peña) estaba enterado y de acuerdo", agregó.



Asimismo, el legislador indicó que "pedir el esfuerzo, el sacrificio a las familias que la pasan mal y afrontan como pueden los aumentos, los tarifazos, los despidos, mientras se perdona la deuda que la empresa de la familia Macri tiene con todos los argentinos, roza el cinismo".