El Presidente Mauricio Macri anunció que "la resolución del aumento jubilatorio anunciada ayer se anuló y se liquidará como siempre". El jefe del Estado dijo que "se está aplicando mal la fórmula pero todo eso está en discusión y es un tecnicismo matemático". Macri puntualizó la resolución se anuló y no fue publicada en el Boletín Oficial. "Di la orden para que se anulara y se liquidara como siempre. Y allí queda abierto el debate. El equipo técnico (del Gobierno nacional) dice que se aplicó mal la ley. Es un tecnicismo matemático", enfatizó Macri. El Primer Mandatario remarcó que "este gobierno hizo una reparación histórica a más de un millón de jubilados que cobran lo que siempre debieron haber cobrado. Así debemos hacer una sociedad más justa. Además estoy muy contento, ya que este gobierno puso fin a esta situación que afrontaban los jubilados". Luego puso de relieve que "el índice de 12 y pico por ciento está por encima de la inflación del semestre pasado, así los ingresos de los jubilados recuperan valor y tienen capacidad de compra". El malogrado anuncio provocó reacciones desde distintos sectores de la oposición y el oficialismo. Algunas de ellas son las siguientes: Los diputados nacionales Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN) solicitaron a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) que inicie una "investigación preliminar" por la decisión del gobierno de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensionados. En una nota presentada a Gabriel De Vedia, titular de la unidad fiscal, ambos legisladores transmitieron la "profunda preocupación" generada por "la alteración dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional -vía decreto- de la fórmula de cálculo de la actualización de los haberes de la seguridad social, modificando el espíritu de la ley de Movilidad de Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones Universales". Miguel Bazze (Dip. UCR) se mostró preocupado por los "costos políticos que está pagando" el presidente Mauricio Macri, a partir de hechos que "no se explican adecuadamente" y le solicitó al Ejecutivo que tenga "una mirada más política" a la hora de evaluar cómo impactan determinadas decisiones en la sociedad. El diputado del PRO Eduardo Amadeo acusó hoy a la oposición de hacer "caranchaje político" por haber planteado que se había reformado la ley de movilidad jubilatoria por decreto en el marco del cambio del porcentaje en el aumento de las jubilaciones, aunque admitió que hubo un "error de tiempo" en anunciar la modificación. El presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, admitió la "falta de oportunismo" del Gobierno en el anuncio sobre la modificación en el cálculo del aumento jubilatorio, por lo que "no" les "parece tomar esta medida si va a generar este disenso político". "Tenemos que revisar o reconsiderar el momento y la forma en que tomamos la decisión", reconoció el dirigente en declaraciones a radio Con vos, donde reclamó "despolitizar el tema". Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato de la CGT, calificó como "vergonzoso" al anuncio de la ANSeS sobre un cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria, que supone un menor aumento en los haberes, y denunció una incorrecta liquidación para la no aplicación del Impuesto a las Ganancias para los pasivos. El diputado del PRO Pablo Tonelli admitió que no fue "oportuno ni razonable" el anuncio realizado ayer por la ANSeS sobre un cambio en la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria, que suponía un menor incremento en los haberes, y si bien dijo que "la decisión es correcta desde el punto de vista técnico", sostuvo que fue "una rebaja" y que "cayó mal".