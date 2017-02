Imputaron al Presidente por el acuerdo con el Correo Argentino

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma, propiedad de la familia del jefe del Poder Ejecutivo. Aunque Zoni no precisó los cargos imputados, consideró que el caso merece una investigación porque "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios". Esta mañana en una conferencia de prensa en Olivos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el gobierno le pedirá una audiencia "urgente" a la Cámara Comercial para que resuelva el conflicto por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, a la vez que le solicitará un "veredicto técnico" a la Auditoría General de la Nación (AGN) antes que el Ejecutivo suscriba "a una postura definitiva" sobre el tema. Sin embargo, momentos después el titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, aseguró que "no somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo", indicó. Esto provocó que el gobierno buscara otra vía para convocar a la Auditoría, que es el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público.

Un auditor que pidió reserva de identidad dijo: "No está claro qué es lo que pretenden que haga la AGN. Hay, otros organismos más capacitados que la auditoría, cómo los jueces que están más capacitados para hacer un análisis del tema y es lo que corresponde". Aunque reconoció que "estamos analizando qué tipo de participación podemos tener". Así, el presidente de la comisión Mixta Revisora de Cuentas, José Mayans (PJ-FPV), confirmó que convocará para el miércoles de la semana próxima a la referida comisión a pedido de legisladores del oficialismo, para buscar que la AGN audite el convenio del Gobierno nacional con el Correo. "Por la trascendencia y la repercusión del caso, corresponde que atendamos el pedido del oficialismo y se trate en la comisión, la puede resolver recomendar a la AGN que audite el convenio por el correo, sólo se necesitan 7 votos, la mayoría", afirmó Mayans. En ese marco, diputados del Frente Renovador, el bloque Justicialista y de Progresistas, sin el acompañamiento del Frente para la Victoria-PJ, resolvieron citar al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad para la semana próxima, para que dé explicaciones sobre la deuda del Correo y el grupo Macri. En una conferencia de prensa realizada esta tarde en el Salón Delia Parodi de la Cámara Baja, legisladores del massismo, el bloque Justicialista y el progresismo sumaron fuerzas y anunciaron que convocarán a Aguad para el martes próximo a la comisión de comunicaciones que preside el delasotista democristiano Juan Brügge, donde también tienen previsto convocar al empresario Franco Macri (padre del actual primer mandatario), la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; el procurador del Tesoro, Carlos Balbín; y el actual presidente del Correo, Jorge Irigoin, entre otros. En conferencia de prensa en Olivos, Marcos Peña enfatizó que "es importante investigar por qué no se hizo el acuerdo" entre el Estado y el Correo Argentino "en los 12 años de kirchnerismo" y expresó que "ojalá que los que gobernaron antes tengan la misma predisposición de transparentar" que el Gobierno. Además, puntualizó que "el Estado Nacional, como parte de estos juicios, le solicitará a la Auditoria General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir a una postura definitiva" para evitar "cualquier duda de conflicto de intereses". "Esto es otro reaseguro extra, porque nosotros estamos absolutamente comprometidos y convencidos de transparentar todas las acciones del Gobierno, sobre todo esto que puede generar sus dudas", explicó el funcionario en una conferencia de prensa en la Quinta Olivos que dio en conjunto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Además de Macri y el ministro, también fue imputado el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, cuya legitimidad para actuar en el caso fue cuestionado por lla fiscal del fuero Comercial Gabriela Boquín.