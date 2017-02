El jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que "los tiempos no dan" para implementar el voto electrónico en la próxima elección, y consideró que continuar con la utilización de la boleta de papel es "una vergüenza nacional". "Hoy, 140 millones de brasileros votan en voto electrónico y en dos horas se sabe el 100% del resultado, con urnas que van desde San Pablo o Río de Janeiro hasta el Amazonas", comparó el funcionario.

En el marco de una conferencia de prensa en la Residencia Presidencial de Olivos, Peña fue consultado sobre la reforma electoral que impulsaba el Gobierno en la materia.



"Es una vergüenza nacional que en la Argentina se siga votando con la boleta de papel, que la Argentina no pueda superar esta instancia", lamentó el ministro coordinador. En ese contexto, Peña consideró que "es negativo para la democracia y seguiremos dando esa discusión, en la cual la gran mayoría de los partidos políticos ha acordado, la gran mayoría de los diputados nacionales ha acordado, creemos que la gran mayoría de los senadores acompaña, la gran mayoría de los gobernadores acompaña, la sociedad civil acompaña, el poder judicial acompaña". "Lo que hace falta es que discuta", expresó el jefe de Gabinete, quien, sin embargo, admitió que "dada la demora para que despache el tema en Comisión y se vote en el recinto, porque no estamos pidiendo otra cosa, que se vote, es posible que no se llegue a implementar para esta elección, porque los tiempos no dan".