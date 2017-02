Imputaron a Parrilli por supuesto tráfico de influencias sobre jueces

13.02.2017 | El ex jefe de los espías y su segundo habían sido denunciados luego que trascendiera una presunto diálogo entre ellos en el que hablaban de persuadir al juez Casanello para que no procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

El fiscal federal Ramiro González imputó hoy por tráfico de influencias a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y Juan Martín Mena a raíz de la difusión de la transcripción de una supuesta escucha telefónica en la que hablan de influir sobre una decisión del juez federal Sebastián Casanello, informaron fuentes judiciales. El ex jefe de los espías y su segundo habían sido denunciados la semana pasada luego que trascendiera una presunto diálogo entre ellos en el que hablaban de persuadir al juez Casanello para que no procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el marco de una causa en la que está detenido por lavado de dinero el empresario Lázaro Báez. Las transcripciones de los diálogos que dieron origen a la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome fueron difundidas primero por el canal TN y luego por el portal Infobae y serían de escuchas realizadas en el marco de una causa que se encuentra en manos de la jueza María Romilda Servini en la que se investiga un presunto robo de documentación en la AFI. La saga de escuchas difundidas por distintos medios comienza con un diálogo en el que Echegaray le dice a Parrilli que tiene que declarar ante Casanello en el marco del caso Báez, en el que asegura: "Yo (al juez) no lo conozco, nunca estuve con él. Y por lo que estoy averiguando, me quiere procesar por nada". "Yo lo conozco. Lo conocí una vez que fui a hacer una denuncia de (Antonio) Stiuso. La impresión que tengo es que es bastante flojito, que es presionable. Yo le tengo miedo a este hijo de puta, el que tiene relación es Julián (Álvarez). Lo voy a llamar a Julián a ver qué puede hacer", fue la respuesta de Parrilli según publicaron TN e Infobae. Tras ese diálogo se habría producido la conversación entre Parrilli y Mena en la que el ex titular de la AFI le realizó el pedido de que el entonces secretario de Justicia, Álvarez, intercediera ante el juez Casanello en favor de Echegaray. La denuncia se encuentra radicada en el juzgado federal 5 que se encuentra subrogado por Marcelo Martínez de Giorige desde la renuncia del magistrado Norberto Oyarbide.