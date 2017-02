Cuatro parejas se casaron en la Usina del Arte en vísperas del Día de los Enamorados

Con el casamiento en la Usina del Arte de Luis María Casabal Bosch y Carla Chiaro se inauguró hoy -en vísperas de San Valentín- el programa de “Casamientos en Lugares Emblemáticos” del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo su prueba piloto a principios de diciembre último, cuando una docena de enamorados dio el "sí" en el Teatro Colón. Un lugar emblemático y a horas de celebrarse una fecha clave, estos dos veinteañeros recién egresados de la universidad que ya acumulaban ocho años de novios lo viven de una manera especial: “Fue una experiencia única que si tienen la posibilidad, se las aconsejo. Son lugares muy lindos, Buenos Aires es una muy linda ciudad y creo que hay que aprovecharla”, dijo la novia después de los abrazos, besos y fotos post ceremonia en la Sala de Cámara de este centro cultural, convenientemente decorado con lazos y flores para la ocasión. En tanto, Luis “Lucho” Casabal, contó que el plan inicial era “casarnos en el registro civil de la calle Uruguay”, porque si bien ya en diciembre habían “visto estos casamientos en lugares emblemáticos” y les gustó la idea, “no terminamos de decidirnos” y por eso se anotaron a la manera tradicional. “Pero como la persona que se casaba (en la Usina) en este horario por alguna razón se bajó, nos ofrecieron esta posibilidad y nos pareció espectacular, porque es una linda experiencia y la posibilidad de hacer algo distinto”, contó este ingeniero industrial. La ceremonia fue seguida por un nutrido grupo de familiares y amigos, entre los que se hicieron sentir especialmente los hermanos, primos y compañeros de colegio y universidad, que intervenían con aplausos y comentarios risueños cada vez que la oportunidad ameritaba. “Les hago entrega de su libreta de matrimonio, donde ven que hay mucho espacio libre”, les dijo a los recién casados la jueza, en clara alusión a la descendencia que eventualmente traerán al mundo. En esta primera etapa, que se inició hoy y se prolongará hasta fines de abril, unas 50 parejas tendrán la oportunidad de contraer enlace civil en lugares tan icónicos de la Ciudad como inusuales para este tipo de ceremonias, tales como el Rosedal de Palermo, la Glorieta de la Plaza Barrancas de Belgrano, el Barrio Chino y el Teatro 25 de Mayo. Estos casamientos civiles especiales se sucederán hasta fines de abril a razón de dos por semana, pero durante esta semana inaugural y que coincide con la de los enamorados, habrá una por día entre hoy y el viernes, y una adicional el próximo lunes. Los “Matrimonios en lugares emblemáticos” se enmarcan en el Proyecto BA Amor del programa “Registro Civil Cercano” del Registro Civil porteño La integrante de este programa, Natalia Rosito, explicó que “la idea es que el ciudadano tenga la posibilidad de casarse en un lugar distinto a la sala de matrimonio o de las comunas”, así como “acercar también la cultura” a los ciudadanos, dado que mucho de los lugares emblemáticos son escenarios que quizás los invitados o novios no conocían. Por su parte, la oficial pública Yanina Sorribes que presidió la ceremonia, aseguró que es una “desafío” también para los jueces, porque “estamos más expuestos”, pero “es muy lindo participar de un momento muy importante en la vida de la gente” en un lugar “tan lindo". “Yo he casado todo tipo de parejas, desde gente de 85 años hasta chicos de 18 que recién entrando a su vida de adulto. Y más de una vez me emociono igual que ellos porque te transmiten esa alegría y uno hace empatía”, dijo Mañana martes, día de San Valentín, seis parejas se casarán en el Rosedal de Palermo entre las 9 y las 12 y el miércoles harán los propio otras cinco en el Teatro 25 de Mayo del barrio porteño de Villa Urquiza. El jueves será el turno de La Glorieta de la Plaza Barrancas de Belgrano y el viernes, de la Casa Marcó del Pont del barrio de Flores, donde se casarán seis y cuatro pares de novios, respectivamente.

En tanto, el último de los “matrimonios emblemáticos” del mes de febrero se realizará el lunes 20 en la Chacra de los Remedios del barrio porteño de Parque Avellaneda, donde darán el "sí" otras cuatro parejas. “Para el Registro Civil y el gobierno de la CABA es una experiencia muy linda porque es una manera de compartir la felicidad de nuestros vecinos. Y este propósito deja de ser una abstracción cuando podemos concretarlas, cuando físicamente la cosa ocurre, como hoy”, dijo Mariano Cordeiro, Director General de Registro Civil de la Ciudad. Los matrimonios en lugares emblemáticos volverán en marzo, y está previsto que se produzcan los días 3 (Espacio Cultural Sur), 7 (Teatro 25 de Mayo), 10 (Barrio Chino), 13(Usina del Arte),20 (Glorieta), 27 (Chacra de los Remedios) y 31 (Casa Marcó del Pont) de ese mes. Las parejas que deseen participar deberán reservar fecha en el lugar seleccionado con una anticipación de 60 días corridos en http://www.buenosaires.gob.ar/registrocivil/matrimonio-en-lugares-emblemáticos. El trámite no tiene “ningún costo adicional al ya previsto para casos asimilables en la ley tarifaria”, es decir, 5,750 pesos que es lo que el Registro Civil cobra para lo que se denomina “ceremonia de entrega de libreta” por parte de un oficial público fuera de las oficinas.