El Bloque Justicialista de Diputados pide citar al Ejecutivo y a Aguad

El Bloque Justicialista (BJ) de la Cámara de Diputados pidió hoy citar al Congreso al Poder Ejecutivo y al ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, para que brinden explicaciones sobre el acuerdo con Correo Argentino S.A., en el marco de una millonaria quita de deuda. A través de un proyecto de Resolución ingresado en el Cámara baja, el BJ solicita al "Poder Ejecutivo de la Nación, y en particular del Ministerio de Comunicaciones, que informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el estado actual y la evolución del proceso de negociación de la deuda que la empresa Correo Argentino S.A. mantiene con el Estado argentino". "De acuerdo al informe de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, no se solicitaron análisis técnicos de la propuesta antes de aceptar la misma", señaló la bancada sobre el acuerdo, por lo que pidió "un detalle de todos los estudios previos y antecedentes que fueron considerados al momento de aceptación de la oferta".



El BJ también pide que "se informe qué mecanismos de prevención de posibles hechos de corrupción y/o mecanismos para evitar potenciales conflictos de interés fueron puestos en funcionamiento antes de decidir sobre un conflicto judicial entre la familia del Presidente y el Estado nacional". "En particular, si se inició un expediente en algún organismo, como ser la Oficina Anticorrupción (OA)", completó. La bancada expresó que "dada la magnitud de las cifras en discusión, la posible violación de la Ley de Etica Pública y la situación económica actual del país, es de vital importancia que el Poder Ejecutivo informe con meridiana claridad a la ciudadanía todos los aspectos relevantes de este proceso". En un comunicado, el BJ se manifestó además en contra del "vergonzoso" acuerdo, a la vez que consideró que se trata de "una estafa a los argentinos". "La condonación de esta deuda millonaria es un fraude para el pueblo. Cuando decimos que este Gobierno es para unos pocos, lo verificamos en cada uno sus pasos", sostuvo el presidente de la bancada, Oscar Romero. Al respecto, el legislador señaló que "está claro que los argentinos no debemos pagar las deudas de las empresas privadas. La Justicia debe pronunciarse rápidamente sobre esta escandalosa condonación ", subrayó Romero. Por último, el BJ cuestionó a la titular de la OA, Laura Alonso, al plantear que "evidentemente entendió que su rol es llegar siempre tarde o mirar para otro lado ante este tipo de hechos".