"Este año habrá que tener buen timming para invertir"

Como en los últimos años, la carrera de los inversores estuvo dada contra la inflación. El afán por multiplicar la rentabilidad de su dinero los ha vuelto cautelosos, desconfiados, pragmáticos. Pisan en el mercado con pie de plomo y buscan asesores que les diseñen estrategias novedosas. Hojas de ruta que, aunque no dan por garantizada la ganancia, les permitan cosechar ingresos mayores que los instrumentos financieros más comunes. En esa sintonía se movió Tavelli Sociedad de Bolsa, que a través de sus cinco fondos comunes de inversión logró resultados auspiciosos. Tanto que uno de ellos, Tavelli Plus, obtuvo un rendimiento del 75% anual. La clave, tal como lo explica su presidente, Mariano Tavelli, fue armar carteras dinámicas, con papeles del Mercosur y otros locales con potencial a largo plazo. El 2017 presenta desafíos similares. Los inversores no podrán dormirse. "Habrá que ser muy selectivo en la elección de los papeles de renta variable porque no todos los sectores de la economía van a crecer de la misma manera", aclara el experto. -¿Cómo se explica el rendimiento del 75% que el año pasado tuvo uno de los fondos de inversión que administran? -El año pasado la renta variada fue lo que más rindió. Dentro de esa estrategia nosotros apostamos a mitad de año por la recuperación de algunos papeles brasileños como Petrobras y Vale. También nos inclinamos por algunas acciones del Panel General relacionados con la construcción, como Juan Minetti, que podían tener una buena expectativa a largo plazo. El mercado siempre anticipa y tuvieron buenos resultados. En definitiva, la estrategia mayor fue distinta a la de seguir un índice como podía ser el Merval. Tratamos de hacer algo más dinámico y por eso tuvimos una performance superior. -Tavelli administra cinco Fondos de Inversión. ¿Qué características tiene cada uno? -La oferta de Fondos de Inversión de Tavelli es amplia y variada. Tenemos el Fondo Plus, que fue el que rindió un 75% y ahora está dando 97% a 365 días. Está compuesto completamente por renta variable. Aproximadamente el 75% son papeles locales y el resto se completa con acciones del Mercosur. Luego tenemos el Mix, que es de renta fija a corto plazo. Lo llamamos T + 1 y se liquida en 24 horas. La cartera está compuesta por las Lebacs en pesos, aprovechando las altas tasas de interés. Es un fondo que también se suscribe en pesos. La idea es ganarle a lo que rinde un plazo fijo. -¿Cuáles son los otros? -El tercer fondo se denomina Renta y está formado por bonos corporativos, fideicomisos, Obligaciones Negociables y bonos soberanos, tanto en dólares como en pesos. Es una cartera muy dinámica y apunta básicamente al inversor que busca tasa o cobertura en dólares. Es un fondo de bonos. Luego tenemos el Fondo Pymes, que invierte principalmente ahora en cheques de pago diferido. Tres cuartas partes está en ese instrumento y en fideicomisos financieros, además de tener algo de liquidez en Lebacs y cauciones bursátiles. Hoy por hoy las tasas de plazo fijo, Lebacs y cheques se igualaron bastante, con lo cual pasa a ser un fondo para invertir en pesos. Es una buena alternativa. Se liquida en siete días porque tiene instrumentos pymes con menos liquidez. Se llama pyme, pero puede invertir cualquiera. Y por último está el Global, que es un fondo mixto para inversores institucionales y para mayoristas grandes. PERFIL -¿Cuál es el perfil del inversor que se inclinó por el Fondo Plus de alta rentabilidad? -Principalmente es el inversor particular. Hubo algunos directores de empresas o también empresas chicas que entraron buscando diversificar su inversión. La gente o las empresas que hoy no tienen mucho conocimiento de mercado o no pueden estar en el día a día se inclinan por este instrumento. Los fondos comunes dan esa posibilidad. El Plus fue también el que mayor cantidad de inversores captó. Después viene el T+1, que tuvo mucha aceptación. -¿Qué perspectivas hay para este año? -Este año serán el Mix y el Rentas los que más posibilidades tienen de ganarle a la inflación. Apuntamos a un crecimiento del 3% del PBI, esa es nuestra hipótesis de trabajo más allá de la volatilidad grande que habrá por las elecciones legislativas. Hay algunos datos que el año pasado no estaban y que permiten vislumbrar el crecimiento. Al menos, en el último trimestre del 2016 la economía dejó de caer. Por otro lado ya se produjo una suba en las tarifas, con lo cual en el segundo semestre no habría subas de magnitud, y la inflación dejaría de crecer. Se apunta a un 20% de inflación anual, esa sería la lógica. Luego esperamos que se reactive la obra pública con el aporte de la inversión privada, y que las eléctricas también comiencen a cumplir con su parte. -¿Qué rol tuvo el dinero del blanqueo en el mercado? -En el mercado no entró demasiado del dinero del blanqueo, sólo se dio marginalmente y a través de títulos públicos. Eso más que nada ayudó al fisco a tener una recaudación record en diciembre, que compensó el déficit que se tiene. Dejó margen para no tener que vender activos o desarmar carteras. Pero, claro, es algo extraordinario. Luego habrá que hacer la sintonía final para resolver los problemas de fondo. ACCIONES Y BONOS -¿Cómo vislumbra que será el año para el Merval? -El Merval empezó muy fuerte. Algunos papeles subieron hasta un 20%, con un piso del 8%. Subieron mucho las energéticas por el aumento en las tarifas, o YPF por los acuerdos de inversiones futuras. Eso generó la recuperación para algunos papeles. Pienso que este año el mercado va a ser bastante dinámico. Habrá que ser muy selectivo en la administración de los papeles ya que no todos los sectores de la economía andarán igual. Habrá que tener buen timming para invertir. -¿Qué análisis hace de la emisión de deuda del Estado nacional? -Por el lado de la deuda, Argentina apunta a que en algún momento de este año, antes o después de las elecciones, salgamos de la condición de país fronterizo y pasemos a ser mercado emergente. Eso traería una sobre calificación y una baja de la tasa. Por otro lado somos nosotros los que tenemos que hacer los ajustes internos para asegurarle buenas condiciones a los inversores. Eso resulta necesario para conseguir el upgrade. -¿El cambio de categoría en el mercado atraerá mayores inversiones? -Eso habilitaría a que puedan invertir algunos fondos internacionaeles a los cuales su estatuto les impide invertir en mercados fronterizos. Por ahora el flujo grande no vino. Eso sería importante, pero hay que demostrar también buenos números locales. No depende todo de lo que haga o no haga Donald Trump. -¿Cuánta entidad le da al Efecto Trump en los mercados? -Su política económica puede generar mayor inflación en los Estados Unidos y por ende acentuar la suba de las tasas de interés, que son decididas por la Reserva Federal. Eso juega en contra de las expectativas de que bajen las tasas que debe pagar Argentina cuando emite en el mercado. Pone en un apriete el costo de financiación de la deuda argentina. Este costo puede bajar si hacemos bien los deberes. -¿Qué performance tuvo la emisión de deuda corporativa? -Hubo algunas empresas que salieron al mercado, pagando tasas razonables. Obviamente los bonos soberanos dan un poco una señal. El objetivo debe ser reestructurar la deuda a tasas más bajas.

-Algunos analistas preveían que el mercado podía saturarse de deuda argentina ante la emisión de la Nación, las provincias y las empresas. ¿Se dio este fenómeno? -Si el Estado sale a captar deuda termina transformándose en un competidor de lo corporativo, y este tiene entonces que salir a pagar una tasa más alta. Muchos salieron a la plaza urgidos ante la posibilidad de que la Fed suba la tasa, entonces se genera un cuello de botella y deja de haber tanto apetito por el riesgo. -¿Qué opina acerca de la posibilidad de que se emita deuda en Francos Suizos? -El Franco Suizo tuvo una apreciación muy fuerte. Argentina tiene que buscar una moneda con respaldo. Es bueno diversificar los riesgos entre monedas para no estar tan expuestos, atados a una sola como es el dólar.