09.02.2017 | El diputado nacional por el PRO señaló que no conoce los detalles del acuerdo porque "no es algo que haya tenido tratamiento legislativo" y también sostuvo que no tiene claro "que la estructura societaria del Correo responda directa o indirectamente al presidente de la Nación", Mauricio Macri.

El diputado nacional por el PRO Luciano Laspina afirmó hoy que "no hay en ningún lugar del Gobierno vocación de estar buscando favoritismo", tras conocerse el millonario acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por una deuda que se generó cuando el Grupo Macri manejaba la compañía. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja señaló que no conoce los detalles del acuerdo porque "no es algo que haya tenido tratamiento legislativo" y también sostuvo que no tiene claro "que la estructura societaria del Correo responda directa o indirectamente al presidente de la Nación", Mauricio Macri. "No hay en ningún lugar del Gobierno vocación de estar buscando favoritismo, está concentrado en gobernar y hacer las cosas bien", sentenció el diputado, quien consideró que "a veces la información llega con algún detalle parcial, que genera ruido".



Consultado sobre si este es un tema que genera incomodidad en el Gobierno, respondió: "Estoy seguro, confío plenamente en el Presidente de la Nación, que no haría nada incorrecto en este sentido". Sin embargo, reconoció, en declaraciones a radio 2 de Rosario, que no maneja los detalles del acuerdo, por lo reconoció que "al no conocer el tema, quizás haya razones para preocuparse". "No se ha discutido en el Parlamento, probablemente sea un discusión que venga de mucho tiempo y haya quedado saldada ahora", agregó. Ayer se conoció que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo. La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Estos números responden a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.