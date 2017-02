Kicillof criticó el programa de Precios Transparentes

El ex ministro de Economía Axel Kicillof criticó hoy el sistema de Precios Transparentes que entró a regir el 1 de febrero, al asegurar que "subieron" los valores en contra de lo promocionado, y advirtió que "va a favor de la política de ajuste" implementado por el gobierno de Mauricio Macri. "Algunos precios de contado subieron también y esto tiene que ver con el fenómeno general de la inflación que viene de arrastre, incentivada porque subieron más impuestos, combustibles, gasoil, están subiendo los costos, y los precios siguen subiendo", señaló. En ese marco, cuestionó que en el gobierno a este plan que obliga a los comerciantes a exhibir el precio al contado y el financiado en cuotas "lo llaman de sinceramiento, de transparencia, pero en realidad lo que han hecho es encarecer el crédito".



"Lo único que hace es encarecer las cosas porque el costo del crédito es más alto y empobrecen a la gente", fustigó Kicillof en declaraciones a Radio Con Vos, quien insistió en que el programa de precios transparentes "va a favor de la política de ajuste, restricción monetaria, y de caída de consumo que el gobierno llevó adelante todo el año pasado". Para el diputado del Frente para la Victoria, con este nuevo sistema, el gobierno tenía como objetivo "liquidar" el programa Ahora 12 que implicaba para los bancos y las empresas de tarjetas de crédito un costo. "El gobierno tenía como objetivo terminar con las 12 cuotas sin interés del Estado, el Ahora 12, un plan que me llamó la atención cuando lo sostuvieron porque no está dentro del abanico ideológico del gobierno. Lo sostuvieron un tiempo y ahora lo liquidaron", enfatizó Kicillof. Según el planteo del diputado, como el gobierno piensa subir más la tasa de interés, "es tan caro el financiamiento que eso estaba resultando un problema para mantener las 12 cuotas sin interés". Destacó nuevamente que el gobierno de Mauricio Macri equivocó el diagnóstico, al igual que ocurrió en 2016 cuando "dijeron que la inflación iba a ser de 20 por ciento y terminó en 40". "Hoy sabemos que el efecto que dijo que iba a tener y el motivo que presentó el gobierno (baja de precios) no se cumplió. No sabemos si por ineptitud por como pasó el año pasado que dijeron que la inflación iba a ser de 20 por ciento y terminó en 40" o "lo que sería más triste" o "igualmente malo, si están mintiendo, que yo creo que sí, o se equivocan siempre", reflexionó. En este sentido, insistió que es "es muy malo, decir que vamos a bajar los precios, y que después los precios suban con una medida, que suban los dos, al contado, y el precio en cuotas". "Los que miden inflación tomando el IPC Ciudad de Buenos Aires o cualquiera lo que encuentran es que ha habido un aumento enorme de los precios en todas sus formas", concluyó.