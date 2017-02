El ministro de Trabajo bonaerense apuntó contra Baradel

07.02.2017 | Marcelo Villegas le reclamó al sindicalista docente que diga "qué modelo de educación pretende" y le reprochó haber anunciado "en diciembre" que las clases no comenzarían en marzo. "Si razonamos como funcionarios y como gremialistas, seguramente vamos a llegar a un acuerdo", indicó.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, cargó hoy contra el sindicalista docente Roberto Baradel, a quien le reclamó que diga "qué modelo de educación pretende" y le reprochó haber anunciado "en diciembre" que las clases no comenzarían en marzo. "Mantenemos nuestra intención de diálogo y si razonamos como funcionarios y como gremialistas, seguramente vamos a llegar a un acuerdo, pero si la parte gremial posiciona la discusión en términos políticos y se pretende tener de rehén a la educación, seguramente no vamos a tener acuerdo", advirtió. "La prioridad es la gestión. La Provincia va a pagar lo que pueda pagar. Intervenimos en la discusión de paritarias docentes. El año pasado hubo paritarias nacionales y cerramos en un 34,6 por ciento, en tres escalones, que se consolidaron en julio", recordó el funcionario de María Eugenia Vidal.



En diálogo con radio Belgrano, Villegas sostuvo que "a pesar de eso, la Provincia soportó seis medidas de fuerza, seis días en el año menos de educación y de comedores escolares". "¿Cuál es el modelo de educación que pretende Baradel? Está anunciando desde diciembre que no van a empezar las clases, que es culpa nuestra, y está actuando desde una posición política. Decimos 'tenemos que evaluar a los docentes'. Los docentes quieren, Baradel no. Decimos 'tenemos que evaluar a los alumnos'. Los alumnos no se oponen, Baradel sí", criticó el funcionario de María Eugenia Vidal. En esa línea, y tras la oferta oficial inicial de un aumento de 18 por ciento, en cuatro tramos, Villegas expresó: "Si logramos, si el conjunto de la sociedad argentina logra bajar la inflación, los salarios le van a ganar, pero si no fuese así, porque puede suceder, nos haremos cargo y aplicaremos una cláusula gatillo de aplicación automática". "En el primer semestre (del año pasado) algunos sindicatos perdieron algún punto, alguna décima respecto a la inflación, pero en el segundo, lo empataron o lo ganaron", aseguró. Más temprano, esta mañana, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, sostuvo que con la propuesta oficial se "les garantiza (a los maestros) que van a empatar o ganar" a la inflación. "El salario evoluciona casi paralelo a la inflación... Es una oferta muy competitiva", destacó el funcionario provincial luego de que ayer los gremios de los maestros bonaerenses rechazaron esa propuesta durante la primera reunión paritaria.