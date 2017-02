Los vientos provocaron daños en Pinamar pero no hubo heridos

El director de Defensa Civil de Pinamar, Oscar Villegas, aseguró esta tarde que los vientos huracanados y las lluvias que afectaban la región provocaron caída de árboles sobre viviendas y automóviles, voladuras de techos, calles anegadas, pero no se registraron heridos. Se trata de una "situación bastante crítica", pero "no tenemos personas heridas", manifestó, a la vez que precisó que el temporal presentó ráfagas de 80 kilómetros por hora en la ciudad y más de 100 kilómetros en la zona de playas. Villegas, en declaraciones al canal TN, afirmó que el fenómeno meteorológico se venía "previendo desde hace 72 horas", lo que significó que no haya heridos.



En la ciudad "hay demasiada caída de árboles sobre viviendas, sobre automóviles, sobre calles, hay calles anegadas, inundaciones en partes bajas, ingreso de agua en viviendas", entre otros daños, describió. Asimismo, precisó que "no" hubo evacuados asistidos por la comuna, pero "seis personas" se autoevacuaron y alojaron en casas de familiares, de forma tal que el Polideportivo Municipal que había sido puesto a disposición "no ha sido utilizado". El fenómeno "no nos tomó de sorpresa" por lo que "hubo solo daños materiales", subrayó.