Di Lello advirtió que podría denunciar a Marcos Peña si no responde por las operaciones de venta de dólar futuro

El fiscal federal Jorge Di Lello advirtió hoy que podría denunciar "por incumplimiento de deberes" al jefe de Gabinete, Marcos Peña, si no responde en cinco días al pedido de información en la causa por las operaciones de venta de dólar futuro en la que son investigados funcionarios de gobierno. Di Lello aludió a una investigación que abrió a pedido de legisladores del Frente de la Victoria, en forma paralela a la que lleva la justicia federal contra la ex presidente Cristina Fernández y funcionarios de su administración. El fiscal explicó que como Peña "no ha contestado" un pedido previo que formuló "en diciembre", podría denunciarlo "por incumplimiento de deberes del funcionario público y desobediencia de una orden judicial" si no aporta la información requerida, para lo cual le dieron cinco días hábiles a partir de recibir la notificación.



El requerimiento de Li Lello fue formulado el viernes en el marco de la causa iniciada por diputados del Frente para la Victoria en la que denunciaron al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al juez federal Claudio Bonadio por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares, prevaricato y abuso de autoridad a través de la compra de dólar futuro. Luego de la denuncia, el fiscal federal pidió investigar al vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; al director del Banco Central, Pablo Curat; al jefe de asesores de la Presidencia, José Torello; y a las firmas Caputo y Chery Socma. En diálogo con radio 10, Di Lello precisó que en la causa se investiga si hubo "una sistemática conducta (por parte de los acusados) tendiente a beneficiar a quienes habían hecho una compra importante de dólares futuro en la prevención de que si se accedía al gobierno con una mega devaluación se hacía un pingüe negocio". Asimismo, el fiscal consideró que existe "una sobredosis de Comodoro Py" debido a que "en la vida argentina se ha incorporado que la lucha política se dirime en el desgaste que implican las denuncias" judiciales, en referencia a que en una causa similar -a cargo del juez Claudio Bonadio- son investigados la ex presidenta Cristina Fernández, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y otros ex funcionarios kirchneristas.