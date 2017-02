Dujovne reiteró que no habrá techo en paritarias privadas

03.02.2017 | El ministro de Hacienda sí se reservó para el Estado la negociación de salarios en el sector público en línea con los objetivos fiscales. Puntualizó que "no hay límite ni techo para los ajustes salariales. En el sector público intervenimos porque tenemos que cuidar los objetivos fiscales".

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne reiteró hoy que el Gobierno "no" intervendrá fijando techos en las paritarias privadas, aunque reservó para el Estado la negociación de salarios en el sector público en línea con los objetivos fiscales. "Yo distinguiría lo que son las paritarias públicas de las privadas. Y dentro de lo público, el sector nacional y el provincial. Cada sector sabe lo que puede dar", señaló Dujovne en un reportaje por radio Mitre. Tal como lo había señalado el jueves el presidente Mauricio Macri en Rosario y un día después que la CGT expresara su descontento, el ministro expresó que "el Gobierno no interviene en las paritarias privadas" y puntualizó que "no hay límite ni techo para los ajustes salariales. En el sector público intervenimos porque tenemos que cuidar los objetivos fiscales", agregó.



E insistió: "el número y el mecanismo es una decisión puramente privada. Nosotros podemos colaborar, por ejemplo, a través del Banco Central, que fijó una meta de inflación y trabajar en función de ello, pero, definitivamente, no podemos a los privados imponerles ni la forma de discutir la paritaria ni el número que negocien con sus trabajadores". También se refirió a los sectores y señaló que "algunos empezaron a repuntar y pueden dar aumentos más altos y otros están jaqueados por la recesión brasileña", al tiempo que señaló que el rol del Estado "es ayudar a establecer la mesa de negociación, que se cumplan las reglas".