Arribas se comprometió en la bicameral en el Congreso a volver en marzo y dar explicaciones por las escuchas

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, se comprometió hoy con legisladores de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, a regresar en la primera semana de marzo para exponer sobre el manejo del área de escuchas telefónicas, durante una reunión reservada que desde el oficialismo se calificó de "excelente". En el caso de las presuntas transferencias por 600 mil dólares que recibió cuando residía en Brasil desde una cuenta suiza de parte de un cambista brasileño acusado de corrupción, Arribas no presentó certificados de las transferencias en cuestión y sólo reconoció, como hizo ante la justicia, un pago de 70 mil dólares, que aparentemente sería por la venta de una propiedad. El presidente de la bicameral, el senador radical Juan Carlos Marino (Cambiemos), respecto del caso de corrupción que roza a Arribas puntualizó que "es un acontecimiento que sucedió en 2013, Arribas no estaba en la Argentina, no tenía domicilio legal en la Argentina" y destacó que lo que informó en la comisión es "lo mismo que ha contado en la justicia".



La diputada María Teresa García, del Frente para la Victoria, quien pidió la concurrencia de Arribas a la bicameral, apuntó que el titular de la AFI "desconoce el resto de las transferencias a las que refiere" la causa y señaló que "como el fiscal (Federico) Delgado ya pidió información a Brasil, vamos a esperar esas respuestas" antes de fijar posición. García dijo que le entregaron a Arribas, escribano de profesión que se dedicó a la transferencia de jugadores de fútbol, una serie de preguntas por escrito sobre las transferencias sospechosas en tanto que dijo "vamos a dejar que la justicia avance" sobre las escuchas ilegales. Por otra parte, Marino indicó que "nos interesa muchísimo" la filtración de escuchas telefónicas que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández porque dijo que "es muy grave. Acá no es si sos kirchnerista o no kirchnerista o de la oposición. Es de una gravedad absoluta y nos vamos a poner a trabajar". Al kirchnerismo le preocupa la difusión de las escuchas al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, en la que la ex presidenta Cristina Kirchner le pregunta a su ex funcionario por las causas que le "armaron" al ex agente de la SIDE Antonio Stiuso. García manifestó al término de la reunión de casi tres horas, de la que tanto Arribas como su número dos, Silvia Majdalani, se retiraron sin hacer declaraciones, que el titular de la AFI "no deslindó" responsabilidades del organismo en el episodio que, para ella, es "estrictamente un hecho de persecución política". En tanto, Marino resaltó en cuanto a las transacciones de Suiza a Brasil que se investigan que "si Arribas no se presentaba espontáneamente en la justicia me parece que estaba muy mal y si la justicia lo condena voy a ser el primer en pedirle la renuncia". "Nosotros no somos jueces, nosotros tenemos que colaborar con la justicia en todo lo que solicite pero también respetuosos de lo que la justicia determine", manifestó el senador finalmente.